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NOVI TOBOGANI I BAZEN

Otvorena osječka Copacabana: 'Kopika je identitet grada'

Piše Danijela Mikola,
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Otvorena osječka Copacabana: 'Kopika je identitet grada'
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Osijek: Otvorenje Sportsko-rekreacijskog centra "Copacabana" | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Kompleks osječkih bazena star je 50 godina. Nekoliko je godina propadao i bio zatvoren. Gradonačelnik Ivan Radić obnavlja ju dio po dio kako bi se Osječani imali gdje kupati.

Ove godine čuveno osječko kupalište Copacabana obilježava svojih 50 godina postojanja i danas je svečano otvorena za ovu kupališnu sezonu. Otvorenje je bilo svečano jer je na 'Kopiki' završena faza rekonstrukcije i uređenja kupališta, a s kojim se projektom započelo prije nekoliko godina, dolaskom gradonačelnika Ivana Radića na vlast. 

"Kopika je dio identiteta Osijeka. Mjesto na kojemu su generacije Osječana naučile plivati, provodili svoja ljeta. Nova Kopika je za nove generacije. Danas otvaramo Kopiku nakon druge faze obnove. Vrijednost radova je 13 milijuna eura do sada, djelomično iz nepovratnih sredstava EU programa. Ovoga puta obnovili smo rekreacijski bazen s tri nova tobogana, napravljen je novi dječji bazen s atrakcijama i prskalicama, a prije dvije godine otvorili smo novoizgrađeni, pravi olimpijski bazen te jedan mješoviti bazen. Iduće godine zazeleniti ćemo cijeli kompleks travom i zelenilom, iako smo i sada zasadili 200 novih stabala" kazao je gradonačelnik Radić dodajući kako mu je jako stalo do Kopike jer je i on na njoj provodio svoja ljeta s obitelji. Gradonačelnik je naglasio da će ulaz na Kopiku ostati jednak kao i prošle godine, 3 eura po osobi, dakle cjenovno dostupno svima.

Osijek: Otvorenje Sportsko-rekreacijskog centra "Copacabana"
Osijek: Otvorenje Sportsko-rekreacijskog centra "Copacabana" | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Na otvorenje Kopike došli su i županica Nataša Tramišak, kao i ministar Ivan Anušić koji je istaknuo da se ulaganjem u ovo poznato kupalište vidi velika briga grada za svoje građane.

Županica Tramišak je istaknula i kako će obnovljena Kopika, tijekom ljeta, zasigurno biti zanimljiva i turistima, ali i svima onima koji žive u okolnim mjestima u županiji.

Nova Kopika sada ima i nekoliko novih drvenih kućica u kojima se služe hrana, pića i sladoledi, ima velik broj postavljenih ležaljki, suncobrana, kao i lopti za igranje. Za najmanje tu je i dječji parkić sa penjalicama. 

Gradonačelnik je i za ovu kupališnu sezonu uredio plažu na Dravi pored Kopike, nasuo nove količine pijeska, također uredio plažu ležaljkama i suncobranima, pa svi oni koji se radije kupaju u hladnoj Dravi, to mogu i dalje činiti besplatno.

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