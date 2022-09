Otvorenje Artupunkture i 57. zagrebačkog salona: Buđenje svijesti o građanskoj pasivnosti

Pozdravljam vas sve u ime Hrvatskog Društva Likovnih Umjetnika. Prije svega bih htio zahvaliti Ministarstvu, gradu Zagrebu, Turističkoj zajednici grada Zagreba, našim partnerima na ovom zagrebačkom salonu. Veliko je zadovoljstvo što se zagrebački salon udružio s ovom izvanrednom akcijom Artupunkture koja je oživjela grad Zagreb i dala nam svijest o tome kako može biti organizacijski provedena jedna akcija koja popularizira umjetnost i kulturu te na koji sve način grad može oživjeti, rekao je na otvorenju predsjednik HDLU-a Tomislav Buntak.

POGLEDAJTE VIDEO:

Prije samog otvorenja, dok su posjetitelji još pristizali, među njih su se uvukli članovi zbora Ivana Gorana Kovačića. U jednom se trenutku Meštrovićevim paviljonom zaorila 'O Fortuna' iz kantante Carmina Burana koja je označila otvorenje Artupunkture i 57. zagrebačkog salona prema konceptu istaknute kustosice Leile Topić: 'Mi smo se pojavili kao strategija vječnosti'.

Snažan efekt koji je 'O Fortuna' imala na posjetitelje organizatori su htjeli postići i samom izložbom. S čak 23 projekta htjeli su pokazati kako je umjetnost glasna te kako može prodrijeti u svaku poru našeg grada.

Buntak se posebno zahvalio Leili Topić, kustosici ovog salona s posebnom temom.

- Ja bih se prvo zahvalila svim umjetnicama i umjetnicima koji su surađivali sa mnom na ovom projektu. Htjela bih skrenuti pažnju na to da, iako spominjem obljetnice i rođendane hrvatskog proljeća i neovisnosti, ova izložba je kritički projekt koji nas sve poziva da budemo aktivni građani te da sudjelujemo u kreiranju naše svakodnevnice. Umjetnici su zato dragocjeni jer nam govore da možemo pozitivno transformirati ovo društvo- rekla je Leila Topić.

Sa završnim obraćanjem pročelnice Gradskog ureda za kulturu međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo Emine Višić svečano je otvorena druga Artupunktura i 57. zagrebački salon.

- Pozdravljam vas u ime gradonačelnika Tomaševića i moram reći da se radi o velikom događanju večeras, dva velika otvorenja u jednom. Kao grad iznimno podržavamo ova događanja koja tijekom čitavih mjesec dana po cijelom Zagrebu donose umjetnička djela, različite kulturne sadržaje. I salon i Artupunktura potvrđuju smjer naše kulturne politike.

Drugo izdanje Artupunkture donijelo je tri puta više partnera- njih 23, radove više od 50 stranih umjetnika, interaktivne izložbe, radionice, pa čak i izložbu digitalne umjetnosti u proširenoj stvarnosti.

- Javila sam se na natječaj HDLU-i u srpnju 2021. na otvoreni poziv za kustosku koncepciju 57. salona. Bilo tko se mogao javiti sa svojom koncepcijom, a meni je bilo zanimljivo da umjetnici nisu na adekvatan način reagirali na obljetnicu hrvatskog proljeća i neovisnosti. Stoga sam zamislila izložbu koja bi tematizirala te važne datume. Također primijetila sam da kao društvo ne napredujemo, imamo brojne probleme, a građanke i građani se ne smatraju aktivnim subjektima već objektima. Zato sam htjela pokazati radove koji na neki način kritiziraju, ali i nude neka rješenja na te pojave koje sam upravo navela- rekla nam je Leila Topić.

Podsjećamo, ovogodišnje izdanje Artupunkture donosi 15 novih umjetničkih projekata, a to su: Art Bubble; Art Future; ART in my KVART, ART by KNAP!; Artupunktura u Dubravi; Čitanje grada; Izložba na cesti; Karas + Kvart; Ljubav na sunce – solarna projekcija „Ljubav oko svijeta“; Mediteranom bučan Boris Bućan – Razigrani Petar Dolić Dijonizijski ples na Gvozdu; MUO na Mažurancu; Pupoljci; Svijet robota; „Treba ići!“ I.K. Hommage Ivanu Kožariću; Trešnjevka se budi! #3 te 30 prizora za 30 godina hrvatske samostalnosti. Naravno, u programu sudjeluju prošlogodišnji partneri koji su pripremili nova izdanja svojih 8 umjetničkih projekata: ALU perspektiva 2; Art & Grad; Art Zagreb 2022; Galerija Ilica: Otvorena knjiga; Projekt Ilica: Q’ART – BUJAN RUJAN; Reli po galerijama; 36 Mountains Festival te 57. zagrebački salon.

Najčitaniji članci