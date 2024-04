Otvorili su Kuću halubajskih zvončara u Rijeci, na otvorenju i Milanović: 'Ovo je Pentagon!'

Halubajski zvončari jedan su od najprepoznatljivijih dijelova tradicije PG županije, jedinstven običaj po kojem je Viškovo, ali i čitavo područje Kastavštine prepoznatljivo. Zvuk njihovih zvona čuje se nadaleko, a njihove istovremeno impresivne, mistične i zastrašujuće maske malo koga ostavljaju ravnodušnima. Riječ je o čuvarima tradicije, običaja i identiteta ovog kraja, a njihov godišnji ophod jedinstveni je kulturni događaj koji je odavno nadišao okvire te postao svjetska vrijednost. Svojom snažnom pojavom tjeraju zimu i zlo te prizivaju proljeće čime su jedinstvena društvena, kulturna i turistička pojava te atrakcija i simbol ovog područja.

Radi se o živoj baštini, koja se, za razliku od mnogih običaja koji su doživjeli drugačiju sudbinu, oduprla zaboravu. Tradicija je to koja je zbog svoje specifičnosti uvrštena na UNESCO-ovu listu nematerijalne kulturne baštine čitavog čovječanstva.

Tome u čast u utorak je, nakon 15 godina od prvotne vizije, svečano otvorena kulturna institucija koja će pod svojim krovom čuvati ovu tradiciju i pusne običaje na jednome mjestu – Kuća halubajskega zvončara.

Velebnim zdanjem bio je impresioniran i predsjednik Zoran Milanović, koji nije krio oduševljenje.

- Ovdje sam stao jer su mi suradnici rekli da moram tu stati. I u toj žurbi nisam se pripremao. Znam kraj, znam mjesto, znam običaje, no nisam znao što me čeka. I kako svi imamo glave koje projiciraju neke slike, meni se u glavi vrtjela nekakva kuća, kao što je gore u Ronjgima bila spomen-kuća Ivana Matetića Ronjgova.Mislio sam da će to biti skromno, zgodno, s etnografskim artefaktima. No, došao sam i vidio: Pentagon. Čak je i ulaz pentagon kad se povuče donja stranica. Impresivno i svaka čast. Ovo pokazuje jedan nadstandard kada su društvo, zajednica, krug ljudi u stanju izdvojiti i onaj ekstra dolar i euro za nešto lijepo. Trebat će ovo održavati kao Alkarske dvore u Sinju, to će koštati, ali ljudi koji ovdje rade, koji će obrazovati djecu o veličanstvenoj i nikad do kraja ispričanoj priči to je vrijedno novca. Zato hvala vam na ovom potezu. Želim vam da uživate u ovom prekrasnom danu i da ovo ne bude zadnja stvar koja će se raditi u Viškovu, u aglomeraciji Rijeka u ovom prekrasnom komadu Hrvatske - kazao je Milanović.

Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Tomislav Bušljeta

Kuća halubajskega zvončara prostire se na 1.500 metara kvadratnih, a oko nje je i Park skulptura s mitskim bićima iz lokalnih legendi poput Mraka, Štrige, Fudlaka, Malika, Diva, Kresnika na 3300 kvadratnih metara. navedena kuća pokazuje u kolikoj je mjeri zajednica ljudi koja ovdje živi ponosna na svoju zvončarsku tradiciju i koliko ju cijeni, čemu svjedoči i novoizgrađena kuća smještena na Viškovu u Rijeci. Jedinstveni objekt služit će posjetiteljima da nauče sve o ovoj tradiciji, kao i mnogim drugim dijelovima naše zaštićene baštine, poput Dvoglasja tijesnih intervala Istre i Hrvatskog primorja, Umijeća suhozidne gradnje te Mediteranske prehrane na Jadranu, obali, otocima i dijelu zaleđa, ispričao nam je Dominik Damiš, ravnatelj Kuće halubajskega zvončara.

- Sve to Viškovo, koje jedino ima četiri tradicije koje su zaštićene pod okriljem UNESCO-a, čini ga prijestolnicom UNESCO-ove baštine - istaknuto je na otvorenju na kojem su najavljeni

brojni programi tijekom cijele godine koji će biti namijenjeni svim uzrastima.

- Kulturna baština je izuzetno vrijedan resurs, potencijal koji nema svatko, kapital koji je ograničen, jedinstven i neponovljiv. Naša je odgovornost, ali i obveza da tu vrijednost iskoristimo na najbolji mogući način. Zbog nas samih kao članova naše zajednice čiji je identitet i tradicija zvončara, ali i generacija koje će doći iza nas i naslijediti bogatstvo baštine koje imamo. Kuća halubajskega zvončara zauvijek će obilježiti kulturni i društveni život našeg kraja, ona nije samo objekt, ona je srce i duša naše zajednice, koja na jedinstven način spaja prošlost , sadašnjost i budućnost - ističe Ravnatelj kuće Dominik Damiš.

Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Tomislav Bušljeta

Impresivna unutrašnjost odmah po ulasku u prostor ustanove vodi na putovanje niz stoljetnu tradiciju, a bogat interaktivan postav poziva na samostalno istraživanje i otkrivanje tajni i mistika koje kriju zvončari. Doživljaj upotpunjuje virtualna maska preko koje se može zaplesati potresujka, spaliti pust ili zaviriti u povorku kao pravi zvončar.

Prvi kat posvećen je Halubajcima i njihovoj bogatoj tradiciji, dok se u prizemlju nalazi dio postava posvećen zajednici koja je u ovoj priči iznimno važna.

Poseban dio institucije je i znanstveni kutak koji dokumentira svaki djelić najprepoznatljivijih dijelova tradicije ovog kraja.

U prizemlju se pak nalazi prostor restorana u kojem će se moći kušati autohtona jela, a tu je i vanjski prostor s parkom skulptura, koji će se razvijati u suradnji sa umjetnicima i zajednicom.