Klari\u0107 je jedan\u00a0od rijetkih koji se usudio na ovakav potez, no\u00a0tvrdi kako vi\u0161e nema \u0161to izgubiti.

- Razlozi za\u0161to sam ovo u\u010dinio su vrlo jednostavni. Od prvog dana kada su se zatvorili objekti sam bio protiv njihova zatvaranja jer smatram da su tada ve\u0107 postoje\u0107e mjere bile vi\u0161e nego primjerene - obja\u0161njava nam Klari\u0107.

Vlasnik smatra kako je zatvaranje bilo totalno nepotrebno i da ono nije imalo neki efekt.

Na svom Facebook profilu ima javljanje u\u017eivo, a u kadru se mo\u017ee vidjeti\u00a0kako ispred teretane stoji policija.\u00a0

POGLEDAJTE VIDEO

Obe\u0107ali su nam, ka\u017ee, otvoriti 21. prosinca, pa 8. sije\u010dnja, pa 31. sije\u010dnja i sad su opet produ\u017eili do 15. velja\u010de.\u00a0

- Ja im ne vjerujem vi\u0161e. Ako me prevari\u0161 jednom to zna\u010di da si ti kriv, a ako me prevari\u0161 dva puta onda to zna\u010di da sam ja - rekao je vlasnik teretane.\u00a0

Apel premijera Andreja Plenkovi\u0107a da se strpimo bi imao smisla, ka\u017ee Klari\u0107, da nismo u proteklih 10 mjeseci \u010dak \u010detiri i pol bili zatvoreni.\u00a0

- Strpjet se i tolike mjesece \u017eivjet od minimalca nije podno\u0161ljivo - dodaje.

S obzirom na podr\u0161ku koja je iznena\u0111uju\u0107e velika zna\u010di da puno ljudi tako misli, ka\u017ee vlasnik teretane.\u00a0

- Otvorio sam sa \u017eeljom da se po\u010dnemo vra\u0107ati u normalan \u017eivot. Mislim da je sport va\u017ean kao prevencija protiv bolesti, a ja\u010danje imuniteta kroz vje\u017ebu je osnova obranu od korona virusa. Trenutnom politikom da svi budu kod ku\u0107e ljude tjerate u bolest, a ne zdravlje - zaklju\u010duje Klari\u0107.\u00a0

POGLEDAJTE VIDEO:

Vlasnik je teretanu otvorio jutros u 6 sati. Odaziv ljudi je, kako ka\u017ee, bio dobar. Popunili su sva 'slobodna mjesta' s obzirom na to da se i dalje pridr\u017eavaju nekih propisanih mjera sto\u017eera.\u00a0

O\u010dekuje da \u0107e kroz dan biti jednak odaziv.\u00a0

\u00a0