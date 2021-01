Čuvali smo radna mjesta, no potpore ni ne sjedaju na vrijeme, a gdje su ostali troškovi. Mi izdajemo hranu za van, no to su sitnice. Promet nam je pao za 70 posto, ovo više nije izdrživo.

Rekao nam je to Bernard Tkalčec, vlasnik seoskog turizma Zlatni Klas u Otrovancu kraj Pitomače, u sklopu kojeg ima restoran i smještajne objekte. Iako se razgovaralo o popuštanju mjera za ugostitelje i unatoč određenim najavama, Stožer i Vlada donijeli su odluku da kafići neće moći prodavati ni kave za van, a kamoli otvoriti terase zajedno s kafićima, o čemu se također govorilo. Mnogi ugostitelji su bijesni jer uopće nisu obuhvaćeni popuštanjem mjera, a neki od njih najavljuju pobunu.

11.000 ljudi ostalo bez posla

- Dio sam inicijative ugostitelja nazvane ‘Dajte nam da radimo’ u koji je uključeno puno subjekata. Trenutačno smo u pregovorima i mogu vam reći da će dobar dio nas 1. veljače otvoriti svoja vrata u znak protesta, po uzoru na Češku i Italiju. Vjerujem da će nas biti oko 5000, a ja ću sigurno biti jedan od njih. Više od 11.000 ljudi u našoj je branši ostalo bez posla, a oko 1000 ugostiteljskih objekata je trajno zatvoreno. Nije li to alarmantno? - pita se Tkalčec. Napominje da će otvoriti iz očaja te kaže da ni kave za van i terase nemaju smisla.

- Ljudi su već naučili piti kavu na benzinskim crpkama i kioscima, a punktove gdje se okupljaju ionako nitko ne kontrolira. Razočaran sam što nakon 43 godine poslovanja moram razmišljati o opstanku. Ovo su mjere koje izgledaju kao da ti netko da kikiriki i kolač kad si gladan - rekao je Tkalčec. Na pitanje boji li se inspekcije, odgovara da ne.

- Što mi mogu uzeti? Kaznit će me i zatvoriti? Pa neka to i naprave, nemaju mi što uzeti, na koljenima smo, a i zatvoreni smo dva mjeseca. Svejedno je - kaže Tkalčec.

Na problematiku ugostitelja osvrnula se i Žaklin Troskot, vlasnica slastičarnice Amelie.

- Apsurdna je situacija i oko naknade za radnike. Naime, direktori i vlasnici ih ne dobivaju, nego si sami moraju isplatiti. Uz to, najveći su problem i doprinosi, koje država plaća do 4000 kuna, koliko iznosi i naknada, a sve iznad toga moramo plaćati iz svog džepa. To je nerazumijevanje i katastrofa - naglasila je Troskot te nadodala kako razumije ugostitelje koji žele otvoriti svoje lokale, ali smatra da to nije rješenje.

Drugi ugostitelji napominju da ih je država ostavila na cjedilu.

- Gubici su veliki i katastrofalni. Smeta nam nepravda više od samog zatvaranja jer smo uzeti kao žrtveno janje te smo predstavljeni kao jedini širitelji zaraze. Imamo shopping centre, brojne supermarkete koji su krcati ljudima. Uz njih, kave za van prodaju mesari, pekarnice, ali kafići ne smiju - rekao je Krešimir Ćosić, vlasnik kafića. Drugi ugostitelji s kojima smo razgovarali naglašavaju da su veliki problem privatni troškovi.

'Ljudi imaju kredite'

- Dva mjeseca živimo bez zarade, plaće radnicima isplaćujemo iz vlastitih prihoda jer potpore kasne, a da biste je dobili, morate prvo sami isplatiti plaće. Nemamo samo troškove objekta, ljudi imaju kredite, najmove, režije, a nemaju svi ušteđevine ili pomoć obitelji i prijatelja. Banke, također, nemaju razumijevanje za ovu situaciju. Mislim da su odluke donesene napamet, bez promišljanja - rekao je Nik Lledshdedaj, vlasnik kafića u Zagrebu.

Ministar unutarnjih poslova i šef Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović objasnio je zašto kafići još ne rade.

- Neke objekte smo ostavili otvorenima, poput benzinskih, pekarnica, kioska..., no ne zbog kave za van, ali većina njih je i ranije prodavala kave za van. Dozvola za prodaju kave za van praktički bi bila otvaranje kafića. Struka kaže da moramo biti oprezni i ići postupno, a tako su nam na prvom mjestu zdravlje, obrazovanje, gospodarstvo, a tek onda sve ostalo. Ako bude pozitivan trend padanja brojki, onda možemo razgovarati o revidiranju mjera - rekao je Božinović.

Dok će Stožer čekati nove brojeve, ugostitelji će otvoriti kafiće u ponedjeljak, a u pripremi je veliki prosvjed 13. veljače u Zagrebu.

103 lokala u Zagrebu potvrdila otvaranje

Franz Letica, predsjednik Udruženja ugostitelja Zagreb otkrio je za RTL Danas da će u Zagrebu 103 lokala otvoriti svoja vrata 1. veljače i dodao da će sve izgledati kao u "dobra stara vremena".

- Muzika, konobar, dobar dan, izvolite - rekao je.