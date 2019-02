'Ova dužnost je čast, ali prije svega ja sam majka i Hrvatica'

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović u intervjuu za Media servis rekla je kako su predizborne kampanje vrlo neplodno razdoblje i da zbog toga još ne otkriva hoće li se kandidirati za drugi mandat, ali i da o tome nije donijela odluku.

- Vidim da mediji zapravo kreiraju nekandidate kao potencijalne protivnike meni na izborima, iako ni ja ni oni još nismo istaknuli svoju kandidaturu - rekla je i dodala da je izgledna podrška HDZ-a ako se kandidira.

- Ja dolazim iz HDZ-a i meni je potpora HDZ-a bitna. Cijenim to, to je moje uvjerenje od rane mladosti, to je uvjerenje koje sam njegovala tijekom svog studija, kroz našu borbu za neovisnost - rekla je i dodala kako je ona osoba koja ne mijenja strane i ne voli one koji ih mijenjaju.

- Gledajte, ova dužnost je iznimna, iznimna čast, ali je iznimna odgovornost, golema odgovornost. Ja sam prije svega majka. Majka, Hrvatica, vjernica, građanka Republike Hrvatske i, naravno, građanka Europske unije, i doista želim razmotriti što je to čime ja mogu pridonijeti - kaže predsjednica na to što ni prethodni kandidati nisu prerano otkrivali da idu na izbore.

Komentirala je i pitanje lektira i rekla kako misli da bi izbačene knjige poput Dnevnika Anne Frank ili Malog princa trebale ostati na popisu lektira. Dodaje da trajno treba riješiti pitanje blokiranih građana, a govoreći o budućnosti želi završiti projekt Pantovčak i otvoriti šumu građanima. Rekla je i kako je rak-rana Hrvatske tromost pravosuđa, a o izjavi Antonija Tajanija kaže da je nedopustiva, ali i da je možda to rekao nesmotreno. Misli i kako će se ta izjava ogledati u njegovoj karijeri.