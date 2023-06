‘Ova turistička sezona neće biti idilična! Gosti nisu euforični, a otkrivamo najveće gubitnike...'

Nakon dvije solidne turističke sezone unatoč pandemiji i ograničenjima, čini se kako hrvatski turizam ne čekaju baš najbolji dani. Boris Žgomba, predsjednik Uprave Uniline grupe i član izvršnog odbora Europske udruge turističkih agencija (ECTAA), za Poslovni dnevnik govori o izazovima ovogodišnje sezone koji su sve očitiji.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

- Već smo od ranije naglašavali da će ova turistička godina biti sve samo ne idilična kao prethodna godina. Prošle godine svi su gosti dolazili s velikom željom i novcima koji su uštedjeli u koroni, i prihvaćali su sve što tražimo, pristajali su na više cijene. Euforija ih je u ovoj godini napustila, susreli su se s vlastitim problemima, od inflacije, recesije, nema više državnih poticaja, subvencija na plaće, ima rasta troškova, otplate kredita… na neki način krenuo je normalan život sa svim problemima koje nosi - govori Žgomba.

Dodaje da je u ovom trenutku iza nas 20-25 posto godine, no visokih 75 posto je ispred nas, i bilo bi dobro da si ne tepamo da imamo izuzetnu godinu, jer još uvijek ima puno posla.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

- Buking platforme funkcioniraju tako da većina gostiju može otkazati rezervaciju bez naknade do tek nekoliko dana pred polazak, tako da zapravo nemamo rezervacije, nego više predrezervacije koje se dijelom otkazuju. To znači da gost kalkulira, on je predrezervirao uslugu, naznačio je mogućnost da dođe, i onda je sada, u svom naknadnom istraživanju na tržištu, došao do neke povoljnije ponude ili otkazao iz nekih posve drugih razloga. Vrlo je moguće da je dobio i neku povoljniju ponudu negdje drugdje. Prošlog tjedna u Rigi na sastanku ECTAA imali smo prilike čuti da nije sjajna situacija ni u konkurentskim zemljama, Italiji, Španjolskoj i Grčkoj - rekao je Žgomba za Poslovni dnevnik pa dodao:

- Generalno, cijene su svugdje porasle zbog inflacije, ali i pod utjecajem prošle godine, kad smo bili puni pod visokim cijenama. No, kako sad stvari stoje, ta se popunjenost neće ponoviti bar u srpnju, a kako će biti u kolovozu tek ćemo vidjeti.

Boris Žgomba otkrio je i tko su najveći gubitnici.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

- Najveći gubitnik bit će privatni smještaj, odnosno apartmani, jer će se oni najteže moći nositi s tim neredom na tržištu i brzo reagirati, te bi neki mogli imati prazne objekte. Hoteli imaju stručno prodajno osoblje koje se zna nositi s tim situacijama. Zato već sad imamo popuste koji dolaze do 30 i više posto. Uz apartmanski smještaj, problema bi mogle imati skupe vile, koje nemaju baš goste koji čekaju iza ugla da ih plate. Hoteli i kampovi mogli bi bolje proći zbog načina rada. Sljedeći na udaru bi mogli biti ugostitelji, koji će se morati pomiriti s tim da imaju manje gostiju, i to gostiju koji nisu spremni platiti onoliko koliko bi oni željeli - otkrio je.

Promet je sada, smatra, za najmanje 20 posto lošiji.