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SMIREN I STALOŽEN

Ovaj čovjek bio je glas Oluje za napaćene građane: 'Svaki sat brifirao je Tuđmana u uredu'

Piše 24sata,
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Ovaj čovjek bio je glas Oluje za napaćene građane: 'Svaki sat brifirao je Tuđmana u uredu'
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Zagreb: Svečanost Hrvatske vojske na Medvedgradu, 06.02.1996. | Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
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Vesna Škare Ožbolt, tadašnja predstojnica Tuđmanova Ureda, prisjetila se prvog dana operacije Oluja, pritisaka i čovjeka koji je danima smireno informirao hrvatske građane o napretku Hrvatske vojske

Vesna Škare Ožbolt, koja je 1995. bila predstojnica Ureda predsjednika Republike Franje Tuđmana, prisjetila se na društvenim mrežama početka akcije Oluja 4. kolovoza:

- Bilo je rano jutro, 4. kolovoza 1995. godine. Dok su se iz pravca Knina, Gračaca, Petrinje i ostalih okupiranih područja prolamale vijesti o početku vojno-redarstvene akcije „Oluja”, u Uredu predsjednika dr. Franje Tuđmana u Zagrebu atmosfera je izuzetno fokusirana. Svakih nekoliko sati na vratima ureda pojavljivao bi se general Ivan Tolj. Kao glasnogovornik operacije, general Tolj bi izravno izvještavao PRH Tuđmana o zbivanjima na terenu.

Zagreb: Svečanost Hrvatske vojske na Medvedgradu, 06.02.1996.
Zagreb: Svečanost Hrvatske vojske na Medvedgradu, 06.02.1996. | Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL

Dok su se na hrvatskom radiju i televiziji svakih pola sata ponavljale riječi predsjednika Tuđmana - poziv građanima srpske nacionalnosti da ostanu u svojim domovima, a pripadnicima paravojnih postrojbi da polože oružje uz jamstvo amnestije, Tolj je koordinirao protok informacija prema javnosti.

Međunarodni pritisak rastao je iz sata u sat: Posebni izaslanik UN-a Yasushi Akashi već je u tri sata ujutro od strane Hrvoja Šarinića bio obaviješten o početku akcije. U ured predsjednika stizale su vijesti o sastancima Slobodana Miloševića s mirovnim posrednicima, dok je Vrhovni savjet obrane RSK donosio odluku o masovnoj evakuaciji civilnog stanovništva s područja Sjeverne Dalmacije i Like.

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Promocija knjige Rahima Ademija "Samo istina - ratni dnevnik generala Hrvatske vojske" | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Europska unija i Vijeće sigurnosti UN-a oštro su prosvjedovali i najavljivali prekide pregovora s Hrvatskom. Unatoč diplomatskim burama, u točno 12:00 sati (u podne), general Ivan Tolj izašao je pred okupljene novinare na tiskovnoj konferenciji. S karakterističnim smirenim, ali odlučnim stavom, izvijestio je domaću i svjetsku javnost o tijeku napredovanja hrvatskih snaga. Jasno je dao do znanja da Hrvatska ne ustupa pred pritiscima i da je cilj operacije konačna oslobodilačka reintegracija - napisala je Škare Ožbolt.

General Tolj je i u danima koji su uslijedili redovito na konferencijama za novinare izvještavao javnost o napretku Hrvatske vojske i za mnoge je bio glas i lice same operacije.

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