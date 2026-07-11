Ovaj čovjek je ranio muškaraca u Puli pa pobjegao: Policija ga traži, opasan je i naoružan!

Jedan muškarac (60) propucan je iz vatrenog oružja u četvrtak poslijepodne na području Valdebeka u Puli, objavila je PU istarska.

Kako neslužbeno doznajemo, radi se o jednom mehaničaru. Metak ga je navodno pogodio u stražnjicu. Muškarac je u događaju ozlijeđen te je zadržan na liječenju u pulskoj bolnici.

Policija traga za 41-godišnjim muškarcem koji je pucao iz vatrenog oružja. Riječ je o Srđanu Aleksiću iz okolice Pule. Smatra se opasnom osobom i vjerojatno je naoružan vatrenim oružjem.

- Pozivamo građane ako ga uoče ili ako imaju informacije o tome gdje bi se mogao nalaziti, da o tome odmah obavijeste policiju putem broja telefona 192, elektroničke pošte istarska@policija.hr ili dolaskom u najbližu policijsku postaju - navodi policija.

Ako uočite osobu, radi vlastite sigurnosti, nemojte joj se približavati niti s njom ostvarivati kontakt, već o tome odmah obavijestite policiju.