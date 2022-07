Ovaj vikend očekuje se čak 200 zrakoplova u zračnoj luci, 68 tisuća putnika u trajektnoj luci

Da je turistička sezona u svom punom jeku potvrđuju u splitskoj zračnoj luci u kojoj ovoga vikenda očekuju 200 zrakoplova i 50 tisuća putnika, ali i u Trajektnoj luci kroz koju će proći 68 tisuća osoba i 14.200 vozila.

Šef službe prihvata i otpreme putnika splitske zračne luke Mate Melvan kaže da je intenzivan promet uobičajen za vikend i ovo doba godine, pa će u skladu s tim tijekom prestojeća dva dana vikenda kroz splitsku zračnu luku proći 200 zrakoplova s 50 tisuća putnika.

"Prethodna dva tjedna je kroz našu zračnu luku prošlo ukupno 300 tisuća putnika. Brojke su nam zaista dobre. Zadovoljni smo sezonom. Što se tiče problema u zračnom prometu danas imamo otkazano deset letova Skandinavije airlinesa. Te putnike preusmjeravamo na naše i ostale linije da ih se prebaci do krajnjeg odredišta. Idu preko Zadra i Dubrovnika. Iako je putnicima putovanje otežano u takvim okolnostima to ne izaziva nikakve probleme i to je jedina poteškoća", kazao je Melvan za Hinu.

I u splitskoj trajektnoj luci ovoga će vikenda biti gužve. Kako kaže koordinatorica Jadrolinije Jelena Ivulić već su jutros zbog velikog interesa putnika u 9.45 sati imali izvanrednu liniju prema Supetru.

"Ovoga vikenda očekujemo više od 68 tisuća putnika i 14.200 vozila. I dalje smo u plusu sa putnicima i vozilima, rastemo iz vikenda u vikend. Najveći pritisci su nam prema Braču i Hvaru, konkretno prema Supetru i Starigradu. U luci su gužve od ranih jutarnjih sati, putnici i vozila stalno pristižu, no mi smo to i očekivali. Ljeto je, sezona traje", rekla je Ivulić.

