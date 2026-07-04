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Ovaj vikend u splitskim lukama čak 116 tisuća putnika

Piše HINA,
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Ovaj vikend u splitskim lukama čak 116 tisuća putnika
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)
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Ovoga vikenda se u dvije splitske luke, zračnoj i trajektnoj, očekuje ukupno 116 tisuća putnika, 414 zrakoplova i 13.500 vozila

Danas i sutra se na pistu splitske zračne zračne luke Sveti Jeronim sletjet će i uzletjeti ukupno 414 zrakoplova koji će dovesti i odvesti 53 tisuće putnika u oba pravca. Da je prvi srpanjski vikend s prometom visokog intenziteta zračnog prometa Hini je potvrdio i voditelj Službe prihvata i otpreme putnika splitske zračne luke Mate Melvan. Izvijestio je da je u prvih šest mjeseci kroz splitsku zračnu luku prošlo više od 1,3 milijuna putnika što je jedan posto više nego u istom razdoblju prošle godine.

"Idući vikend se u Splitu održava Ultra Europe festival i mi se kao i svake godine u okviru svog posla pripremamo za to. Već smo duže vrijeme u kontaktima i razmjeni podataka sa organizatorima i DJ- evima. Njihov dolazak i odlazak organizira se prema planu i rasporedu njihovog nastupa. Spremni smo", poručio je Melvan.

Velike gužve ovoga vikenda očekuju se i u trajektnoj luci koja će primiti više od 63 tisuće putnika i 13.500 vozila, za sada na redovnim linijama, no, ukoliko se ukaže potreba uvest će se i dodatne linije, najavila je koordinatorica Jadrolinije Jelena Ivulić

"Ujutro ranije nam je u luci sporiji ritam, no kako odmiče dan sve je veći šušur putnika i vozila. Karte za Hvar, Vela Luku i Lastovo su nam sve rasprodane, dok za Supetar, za koji imamo 14 redovnih linija, pratimo situaciju na terenu i ukoliko se ukaže potreba uvodimo dodatne linije", dodala je Ivulić.

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