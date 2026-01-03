Ovako izgleda Caracas nakon američkog udara: Diže se dim, naoružani vojnici na ulicama

Dok je većina građana bila u šoku i strahu, za pristaše oporbe vijest da su američke snage zarobile predsjednika Nicolása Madura donijela je dozu euforije
Subotnje jutro nije svanulo mirno u Caracasu. Stanovnike venezuelanskog glavnog grada, nedugo nakon dva sata ujutro, iz sna je prenula serija zaglušujućih eksplozija koje su potresale prozore i ispunile zrak mirisom baruta.
| Foto: LEONARDO FERNANDEZ VILORIA/REUTE
Foto: LEONARDO FERNANDEZ VILORIA/REUTE
Subotnje jutro nije svanulo mirno u Caracasu. Stanovnike venezuelanskog glavnog grada, nedugo nakon dva sata ujutro, iz sna je prenula serija zaglušujućih eksplozija koje su potresale prozore i ispunile zrak mirisom baruta.
| Foto: LEONARDO FERNANDEZ VILORIA/REUTE
Uslijedili su preleti zrakoplova na maloj visini, a noćno nebo parali su bljeskovi vatre, pretvarajući noć u dan. Bio je to početak američkog vojnog udara koji je Venezuelu gurnuo u potpunu neizvjesnost.
| Foto: LEONARDO FERNANDEZ VILORIA/REUTE
Ulice u blizini predsjedničke palače Miraflores bile su sablasno puste, a tišinu su remetile tek patrole naoružanih sigurnosnih snaga na kontrolnim točkama.
| Foto: GABY ORAA/REUTERS
Većina stanovnika ostala je u svojim domovima, grozničavo prateći vijesti na mobitelima, dok su oni hrabriji izašli u nabavu namirnica, strahujući od onoga što donose idući dani.
| Foto: LEONARDO FERNANDEZ VILORIA/REUTE
Stupovi dima i dalje su se dizali s nekoliko ključnih točaka, svjedočeći o silini noćnog napada.
| Foto: LEONARDO FERNANDEZ VILORIA/REUTE
Neki dijelovi grada ostali su bez električne energije.
| Foto: LEONARDO FERNANDEZ VILORIA/REUTE
Novinarka Vanessa Silva, koja živi u Caracasu, za BBC je rekla da je čula golemu eksploziju "jaču od grmljavine", zbog koje je njezin dom vibrirao.
| Foto: LEONARDO FERNANDEZ VILORIA/REUTE
Dim se dizao u blizini zračne baze Generalissimo Francisco de Miranda, poznatije kao La Carlota, u istočnom dijelu Caracasa, te iznad golemog vojnog kompleksa Fort Tiuna na jugu, gdje je smješteno ministarstvo obrane.
| Foto: LEONARDO FERNANDEZ VILORIA/REUTE
U međuvremenu, zračni prostor iznad Venezuele potpuno je prazan, a Federalna uprava za zrakoplovstvo (FAA) zabranila je američkim komercijalnim zrakoplovima letove zbog "vojnih aktivnosti u tijeku".
| Foto: GABY ORAA/REUTERS
Dok je većina građana bila u šoku i strahu, za pristaše oporbe vijest da su američke snage zarobile predsjednika Nicolása Madura i njegovu suprugu Ciliju Flores donijela je i dozu euforije
| Foto: LEONARDO FERNANDEZ VILORIA/REUTE
Caracas i Venezuela bude se u novoj stvarnosti, s pogledom uprtim u nebo prekriveno dimom, iščekujući što će donijeti budućnost.
| Foto: LEONARDO FERNANDEZ VILORIA/REUTE
