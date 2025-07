NEVJEROJATNO

VIDEO 'Biser' s plaže u Tučepima: 'On peca u plićaku, baš njega briga za kupače!' TUČEPI Svaka ljetna sezona donese nekoliko 'bisera' s plaže, a ovaj put je to muškarac koji je odlučio pecati u plićaku. I to ne s malom žinjom, nego je donio cijeli veliki profesionalni štap. I dok on radi što već treba, u moru pored njega pliva dijete. - Tako se pecaju ribe na plaži. Boli njega briga ako se ljudi kupaju oko njega - rekao nam je čitatelj koji nam je poslao snimku za arhivu.

Kopiranje linka