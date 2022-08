Ovako je 'Putinov mozak' govorio o Balkanu: Srbija je moja ljubav, cijenim Dodika

Aleksandar Dugin navodno je sinoć bio na meti atentatora, no umjesto njega poginula je njegova kći Darja Dugina.

Naime, kći utjecajnog ruskog filozofa poginula je u subotu kada je automobil u kojem je putovala eksplodirao u moskovskoj regiji, izvijestila je ruska državna novinska agencija TASS.

- Kada je Dugina skrenula na autocestu Mozhaiskoye u blizini sela Bolshiye Vyazemi, došlo je do eksplozije, automobil se odmah zapalio - rekao je Andrej Krasnov, čelnik društvenog pokreta Ruski horizont za TASS.

- Plamen ju je potpuno progutao. Izgubila je kontrolu jer je vozila velikom brzinom i odletjela na suprotnu stranu ceste - dodao je Krasnov, a prenosi CNN.

Slike nakon eksplozije počele su kružiti ruskim društvenim mrežama, a vidi se da prikazuju vozilo u plamenu uz rub ceste i smrskane dijelove automobila razbacane po okolici.

Čini se da snimka objavljena na Twitteru prikazuje Dugina kako šokirano gleda kako hitna pomoć stiže na mjesto zapaljene olupine vozila. No, snimka nije neovisno provjerena.

Krasnov je za TASS rekao da Duginu osobno poznaje i da je automobil u kojem je putovala pripadao njezinom ocu. Vjerovao je da je Aleksander bio prava meta eksplozije, ili možda oboje.

Prema ruskom mediju 112, trebali su se vratiti s događaja u subotu navečer u istom automobilu prije nego što je njezin otac u posljednji trenutak donio odluku da putuju odvojeno od svoje kćeri.

Tko je Aleksandar Dugin?

Istaknuti nacionalist i ruski filozof Aleksandar Dugin, takozvani "Putinov mozak" i mentor ruskog predsjednika Vladimira Putina u svibnju je govorio o geopolitičkoj agendi Rusije za Balkan.

- Nemam političkog stava o Srbiji, jer je Srbija moja ljubav. Mi sve razumijemo. I prijateljstvo i neke obaveze pred Zapadom. Mi imamo takve odnose sa Srbima da ih ne možemo praktično politički vrjednovati, to je jedno generalno osjećanje koje dijeli predsjednik Putin i narod. Dakle, mi ćemo ostati sa Srbijom, kad možemo i kad ne možemo, ali naše tradicije, naša društva će ostati bratska, čak i više od toga - govorio je tada Dugin.

Govorio je i kako razumije što rade srpski političari, kako u Srbiji, tako i u BiH.

- Mi potpuno razumijemo što Vučić radi, i veoma cijenimo što Dodik radi u Bosni i Hercegovini. To pomaže u kritičnoj situaciji kada imamo sankcije protiv Rusije, to je herojski čin. To će koštati Srbiju, pokušat će da vas još jednom kazne, kao što su to radili prije 30-35 godina, ali zaokret Srbije prema ruskoj geopolitičkoj agendi slavenskog ustanka će doći i vidjet ćete kada formuliramo cilj na Balkanu - govorio je te zaključio da bi trebali završiti ono što su započeli.

U očima Zapada, Dugin je jedna od osoba koja je propagiranjem svoje ideologije uveliko oblikovala modernu političku misao Rusije, učinila je agresivnijom u cilju stvaranja "ruskog svijeta".

Dugin je još 1997. godine objavio knjigu "Osnove geopolitike" u kojoj raspravlja o svjetskom poretku i tvrdi da Rusija mora svoju poziciju ojačati uključivanjem Ukrajine i Gruzije. Također, Dugin se ističe po svojim antiglobalističkim stavovima i ističe Rusiju kao kičmu otpora liberalnom svijetu.

Njegov je utjecaj toliki da ga nazivaju i 'Putinov Rasputi', a svojedobno je Trumpov savjetnik Steve Bannon govorio da upravo Dugin ima najveći utjecaj na Putina, od svih ruskih mislilaca. Stavovima utječe i na mnoge druge političare u Rusiji. Ekstremno desne stavove veže mržnja prema zapadnim vrijednostima, podržavao je rat u Čečeniji, bio je navodno i jedan od idejnih začetnika okupacije Krima.

