MONSTRUM ROĐEN DA UBIJA

Ovako je uhićen Srđan Mlađan: Tvrdio je da čuje Sotonu, curi je pucao u glavu da vidi kako je to

Riječi policajaca istražitelja “skidaj se da vidimo kakvo si muško” za Mlađana su doslovno značile užas, nešto što ne želi proživjeti ni pod koju cijenu. I slomio se. Priznao je u sitnim jutarnjim satima i objašnjavao kako mu se javio Sotonin glas, koji mu je govorio da mora ubiti bilo koga. Najmučnija priča Siska i Petrinje dobila je svoj epilog
Zagreb: Osu?eni ubojica Sr?an Mla?an ubio policajca i oteo obitelj, arhiva 2002.
Ime Srđana Mlađana, serijskog ubojice koji robija u Lepoglavi i koji će iza rešetaka ostati do 2027. godine i dalje ledi krv u žilama. | Foto: Boris Scitar/HISTORY I/C
