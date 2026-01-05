Obavijesti

POTPUNI KAOS

Ovako jutros izgleda Sarajevo! Snijeg je paralizirao grad, auti nestali pod bijelim pokrivačem

U nekim dijelovima grada, osobito na području općine Stari Grad, snježni pokrivač dosegao je oko 40 do 50 centimetara, a meteorolozi upozoravaju da je do kraja dana još moguća mećava
Snijeg koji je od 4. siječnja neprestano padao tijekom noći i jutra potpuno je promijenio izgled sarajevskih ulica, otežavši kretanje građana i promet u mnogim dijelovima grada. | Foto: Armin Durgut/PIXSELL
