Ovako jutros izgleda Sarajevo! Snijeg je paralizirao grad, auti nestali pod bijelim pokrivačem

Zimski uvjeti će se zadržati barem do četvrtka, osobito u centralnim i višim predjelima zemlje: u Sarajevu se očekuju snježne padaline i u utorak i u srijedu, uz mogućnost nakupljanja dodatnih centimetara snijega, osobito u planinskim područjima. | Foto: Armin Durgut/PIXSELL