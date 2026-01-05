Ovako jutros izgleda Sarajevo! Snijeg je paralizirao grad, auti nestali pod bijelim pokrivačem

U nekim dijelovima grada, osobito na području općine Stari Grad, snježni pokrivač dosegao je oko 40 do 50 centimetara, a meteorolozi upozoravaju da je do kraja dana još moguća mećava
Snijeg koji je od 4. siječnja neprestano padao tijekom noći i jutra potpuno je promijenio izgled sarajevskih ulica, otežavši kretanje građana i promet u mnogim dijelovima grada.
Snijeg koji je od 4. siječnja neprestano padao tijekom noći i jutra potpuno je promijenio izgled sarajevskih ulica, otežavši kretanje građana i promet u mnogim dijelovima grada.
Snijeg koji je od 4. siječnja neprestano padao tijekom noći i jutra potpuno je promijenio izgled sarajevskih ulica, otežavši kretanje građana i promet u mnogim dijelovima grada.
Prema izvješćima, u nekim dijelovima grada, osobito na području općine Stari Grad, snježni pokrivač dosegao je oko 40 do 50 centimetara, a meteorolozi upozoravaju da je do kraja dana moguća još koja mećava
Snijeg je doslovno zatrpao automobile, mnoge ulice postale su neprohodne, a stanovnici su se već u rano jutro uhvatili za lopate kako bi očistili prolaze pred svojim kućama i prilaze vozilima.
Iako su glavni gradski pravci većinom prohodni zahvaljujući redovitim intervencijama službi, sporedne ulice i mahale ostale su gotovo paralizirane,
Vlasti su apelirale na oprez i strpljenje dok se ne dovrši čišćenje najugroženijih dijelova grada.
Snježna fronta zahvatila je veći dio Bosne i Hercegovine, a stanovnici Sarajeva trenutno se suočavaju s jednom od najsnažnijih snježnih epizoda posljednjih godina.
Prema najnovijim vremenskim prognozama, Bosnu i Hercegovinu očekuje još padalina i snijega u sljedećih nekoliko dana.
Zimski uvjeti će se zadržati barem do četvrtka, osobito u centralnim i višim predjelima zemlje: u Sarajevu se očekuju snježne padaline i u utorak i u srijedu, uz mogućnost nakupljanja dodatnih centimetara snijega, osobito u planinskim područjima.
