Originalni spremnik goriva bio je uklonjen i zamijenjen improviziranim metalnim spremnikom kapaciteta svega 10 litara. U preinačenom prostoru pronađeno je 60 kilograma sitno rezanog duhana.
Ovako su preradili Mercedes za šverc: Maknuli spremnik goriva, našli su im 60 kila duhana
Carinski službenici u utorak su na području Viljeva spriječili krijumčarenje 60 kilograma sitno rezanog duhana, koji je bio skriven u prerađenom prtljažnom prostoru osobnog automobila marke Mercedes.
Tijekom nadzora prometa zaustavili su Mercedes hrvatskih registracijskih oznaka, u kojem su se nalazili vozač i suvozač, obojica hrvatski državljani.
Pregledom vozila utvrđene su nedozvoljene tehničke preinake. Originalni spremnik goriva bio je uklonjen i zamijenjen improviziranim metalnim spremnikom kapaciteta svega 10 litara. U preinačenom prostoru pronađeno je 60 kilograma sitno rezanog duhana, pakiranog u 60 PVC vrećica, bez nadzornih markica Ministarstva financija.
Protiv osumnjičenih će biti podnesena kaznena prijava nadležnom Državnom odvjetništvu u Osijeku zbog sumnje na kazneno djelo nedozvoljene trgovine. Duhan i vozilo privremeno su oduzeti, a automobil je izuzet zbog tehničkih preinaka namijenjenih počinjenju kaznenog djela.
Uz to, carinskom uredu bit će podnesen zahtjev za obračun i naplatu trošarine u ukupnom iznosu od 7614 eura.
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