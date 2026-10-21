Obavijesti

News

Komentari 0
VOZILI NA 'REZERVI'

Ovako su preradili Mercedes za šverc: Maknuli spremnik goriva, našli su im 60 kila duhana

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
Ovako su preradili Mercedes za šverc: Maknuli spremnik goriva, našli su im 60 kila duhana
4
Foto: carina.gov.hr
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Originalni spremnik goriva bio je uklonjen i zamijenjen improviziranim metalnim spremnikom kapaciteta svega 10 litara. U preinačenom prostoru pronađeno je 60 kilograma sitno rezanog duhana.

Carinski službenici u utorak su na području Viljeva spriječili krijumčarenje 60 kilograma sitno rezanog duhana, koji je bio skriven u prerađenom prtljažnom prostoru osobnog automobila marke Mercedes.

Tijekom nadzora prometa zaustavili su Mercedes hrvatskih registracijskih oznaka, u kojem su se nalazili vozač i suvozač, obojica hrvatski državljani.

Foto: carina.gov.hr

Pregledom vozila utvrđene su nedozvoljene tehničke preinake. Originalni spremnik goriva bio je uklonjen i zamijenjen improviziranim metalnim spremnikom kapaciteta svega 10 litara. U preinačenom prostoru pronađeno je 60 kilograma sitno rezanog duhana, pakiranog u 60 PVC vrećica, bez nadzornih markica Ministarstva financija.

Protiv osumnjičenih će biti podnesena kaznena prijava nadležnom Državnom odvjetništvu u Osijeku zbog sumnje na kazneno djelo nedozvoljene trgovine. Duhan i vozilo privremeno su oduzeti, a automobil je izuzet zbog tehničkih preinaka namijenjenih počinjenju kaznenog djela.

Uz to, carinskom uredu bit će podnesen zahtjev za obračun i naplatu trošarine u ukupnom iznosu od 7614 eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Božinović: Sreća pa policija ne radi po političkim željama nego u skladu sa zakonom
ODGOVOR PENAVI

Božinović: Sreća pa policija ne radi po političkim željama nego u skladu sa zakonom

Dodao je i da na stranicama policije nisu objavljene fotografije svih osumnjičenika, nego samo onih za kojima se traga
Predao se ključni čovjek Torcide! Došetao je s još jednim u zatvor
POTVRĐENO ZA 24SATA

Predao se ključni čovjek Torcide! Došetao je s još jednim u zatvor

Policija je za njima tragala zbog sumnje u sudjelovanje u sramotnom korteu uoči utakmice Hajduka i Ajaxa
Ovo su Eurojackpot rezultati
84. kolo

Ovo su Eurojackpot rezultati

Provjerite najnovije rezultate Eurojackpota za 84. kolo od 20. listopada 2026. godine, uključujući izvučene brojeve, iznose dobitaka i najavu sljedećeg jackpota

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026