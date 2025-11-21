Obavijesti

MALVERZACIJE U JANKOMIRU PLUS+

Ovdje je završio novac izvučen iz bolnice: Kvadrat stana prodaju po osam tisuća eura!

Piše Ivan Pandžić, Laura Šiprak,
Foto: Nel Pavletić/Pixsell; Screenshot/Life Concept

Uskok vjeruje da je Rodić prao izvučeni novac preko nekretnina. Još neizgrađeni stanovi se prodaju za 8 tisuća eura po kvadratu. Poslovni partner iz Slovenije je u šoku, uložio je preko tri i pol milijuna eura

Osmero uhićenih za malverzacije u Kliničkoj bolnici Sveti Ivan u Jankomiru ide na 30 dana u Remetinec. Iako se najviše piše o bivšem ravnatelju Vladimiru Grošiću, od njega je zanimljiviji poduzetnik Radoslav Rodić. Uz malverzacije oko obnove Dnevne bolnice za ovisnost, Uskok ga tereti i za pranje oko 770 tisuća eura koje je dobio od tih poslova kroz nekretnine.

HZZO podiže cijenu dopunskog osiguranja? 'To je povećanje od čak 60 posto. Gdje ide novac?!'
UDAR NA DŽEPOVE

HZZO podiže cijenu dopunskog osiguranja? 'To je povećanje od čak 60 posto. Gdje ide novac?!'

Kao jedan od glavnih razloga povećanja cijene navodi se inflacija
Drski lopov Aleksandr Milles izveo pljačku stoljeća '80-ih. Vrijednu knjigu vratili u NSK
NASTALA KRAJEM 17. STOLJEĆA

Drski lopov Aleksandr Milles izveo pljačku stoljeća '80-ih. Vrijednu knjigu vratili u NSK

"Historia antica e moderna, sacra e profana della città di Trieste" karmelićanskog redovnika Irenea della Crocea (Giovanni Maria Manarutti) opisuje ranu povijest Trsta do 1100 godine
Vjesnik zapalili 18-godišnjaci: Preskočili su ogradu i otišli na 15. kat. Tamo su ih čekali drugi
POLICIJA OBJAVILA DETALJE

Vjesnik zapalili 18-godišnjaci: Preskočili su ogradu i otišli na 15. kat. Tamo su ih čekali drugi

Sumnjaju da je prvoosumnjičeni izazvao požar nakon što je u hodniku upaljačem zapalio kartonsku kutiju punu papira, a zatim je drugoosumnjičeni  također zapalio papir iz navedene kutije i potom ga odbacio

