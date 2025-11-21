Uskok vjeruje da je Rodić prao izvučeni novac preko nekretnina. Još neizgrađeni stanovi se prodaju za 8 tisuća eura po kvadratu. Poslovni partner iz Slovenije je u šoku, uložio je preko tri i pol milijuna eura
MALVERZACIJE U JANKOMIRU PLUS+
Ovdje je završio novac izvučen iz bolnice: Kvadrat stana prodaju po osam tisuća eura!
Osmero uhićenih za malverzacije u Kliničkoj bolnici Sveti Ivan u Jankomiru ide na 30 dana u Remetinec. Iako se najviše piše o bivšem ravnatelju Vladimiru Grošiću, od njega je zanimljiviji poduzetnik Radoslav Rodić. Uz malverzacije oko obnove Dnevne bolnice za ovisnost, Uskok ga tereti i za pranje oko 770 tisuća eura koje je dobio od tih poslova kroz nekretnine.
