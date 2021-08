Predsjednik Milanović u Kninu večeras na donjem platou kninske tvrđave uručuje odlikovanja umirovljenom general-pukovniku Mladenu Kruljcu, umirovljenom general-bojniku Ivanu Kapularu, umirovljenom general-bojniku Jozi Milićeviću i umirovljenom brigadnom generalu Zvonku Peternelu, te Vojnoj policiji HVO i Postrojbi za posebne namjene Ludvig Pavlović HVO.

- Ovdje smo večeras i sutra da se radujemo svojim uspjesima, a ne da likujemo nad tuđim porazima. Puno je krvi i i teških osjećaja palo za ovo da bi se pretvorilo u nekakvo likovanje. Ovdje smo da odlikujemo neke od najboljih među vama, da bih naglasio ispravnost i veličinu našeg puta. Nitko vam nije rekao da ovo napravite i dao vam putokaze, ovo ste napravili sami, i to je veličina - rekao je predsjednik Milanović i naglasio kako bez hrvatske policije Oluja ne bi bila moguća, prenosi Dnevnik.hr.

- Ovo nije zamišljeno da se ikoga ponizi, najmanje ljude u BiH, ponavljam to treći put. Vjerujem da će dobru namjeru shvatiti naši prijatelji u BiH, to je dug časti, dug poštovanja prema ljudima koji su dali sve od sebe koji su se borili zajedno s Armijom BiH. Ovo su važne stvari i ja ću ih stalno naglašavati - dodao je Milanović u svom obraćanju.

Nakon što je jučer general Ljubo Ćesić Rojs najavio kako se neki od generala neće odazvati pozivu na svečani prijem kod predsjednika Zorana Milanovića, a zatim je i predsjednik Generalskog zbora Pavao Miljavac rekao kako se ne radi o bojkotu već o logističkim problemima, Ured predsjednika i MORH riješili su generalima smještaj i prijevoz.

Milanović je jutros u Sinju rekao kako logistiku nema Ured predsjednika, ali kako će iduće godine on to preuzeti na sebe.

- Tko je najavio bojkot? Nije Rojs. Đakić nije general, on je propalica. Ovi drugi su generali i veliki zapovjednici. Neki su dovedeni u nezgodnu situaciju jer im je poziv došao zadnji dan, a to je odgovornost ministarstva. Sljedeće godine neće biti. To ću sljedeće godine organizirati na svoj način - rekao je Milanović.

Na svečanom prijemu kod predsjednika u Kninu večeras je cijelu zavrzlamu ponovo komentirao Ćesić Rojs.

- Krivi smo mi. Mi smo sada udruga koja ima svoja tijela. Ja sam jedan od dva potpredsjednika. Prošle godine smo sami sebi platili hotel, tako i ove godine. Samo što se malo ljudi prijavilo. Do jučer do mog gostovanja je bilo prijavljeno svega četvero ljudi. Poslije toga je nastala tarapana i sada je više od 20 ljudi. Nama MORH nikada ne plaća, samo prijevoz - rekao je Ćesić Rojs za N1.

Na pitanje je li možda do bojkota došlo zbog samog Milanovića, Rojs kaže kako svatko treba odgovarati sam za sebe.

- Predsjednik Milanović je zvao pojedince pitao što je to i onda su oni pokunjili glave i velika većina je došla tu. Ja sam jedino razočaran i žalostan zašto su me skinuli s popisa - rekao je Ćesić Rojs.