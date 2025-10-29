Ovdje su pronašli Jeana Michela

Na području Ovčare kod Vukovara, mjestu najveće tragedije Domovinskog rata, prije mjesec dana pronađena je masovna grobnica s posmrtnim ostacima triju žrtava. Danas je potvrđeno, među njima je i Jean-Michel Nicolier, francuski dragovoljac koji je 1991. došao braniti Hrvatsku.

Foto: Ministarstvo branitelja

Identifikacija posmrtnih ostataka održana je u Vukovaru, u organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja, a osim Nicoliera, identificirani su i hrvatski branitelji Josip Batarelo i Zorislav Gašpar, te Dragutin Štic čiji su ostaci ekshumirani na Petrovačkoj doli. Sva trojica ubijena su na Ovčari nakon što su 20. studenoga 1991. odvedeni iz vukovarske bolnice zajedno s ranjenicima i medicinskim osobljem.

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved kazao je da je pronalazak Nicoliera snažan simbol hrvatske zahvalnosti i istine o agresiji na Vukovar. „Jean-Michel nije rođen u Hrvatskoj, ali u njoj je ostavio svoje srce i za nju je žrtvovao svoj život. Kada je sloboda bila ugrožena, on je odlučio stati uz istinu i pravdu“, rekao je Medved, dodavši kako je njegova majka, koja je danas bila prisutna, dočekala istinu nakon 34 godine iščekivanja.

Ministar je istaknuo kako je upravo ustrajnost, nova tehnologija i sustavan pristup dovela do pronalaska grobnice na Ovčari. „Naš je cilj pronaći i posljednju žrtvu Domovinskog rata“, poručio je, podsjetivši da se još traga za 1740 osoba.

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić upozorio je na opasnost dezinformacija koje dodatno ranjavaju obitelji nestalih, dok su predstavnici obitelji, udruga i Nicolierovih suboraca izrazili zahvalnost i nadu da će svi nestali jednoga dana biti pronađeni.