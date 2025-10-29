Obavijesti

News

Komentari 1
GROBNICA NA OVČARI

Ovdje su pronašli Jeana Michela

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Ovdje su pronašli Jeana Michela
2
Foto: Ministarstvo branitelja

Identifikacija posmrtnih ostataka održana je u Vukovaru, u organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja, a osim Nicoliera, identificirani su i hrvatski branitelji Josip Batarelo i Zorislav Gašpar, te Dragutin Štic

Na području Ovčare kod Vukovara, mjestu najveće tragedije Domovinskog rata, prije mjesec dana pronađena je masovna grobnica s posmrtnim ostacima triju žrtava. Danas je potvrđeno, među njima je i Jean-Michel Nicolier, francuski dragovoljac koji je 1991. došao braniti Hrvatsku.

Foto: Ministarstvo branitelja

Identifikacija posmrtnih ostataka održana je u Vukovaru, u organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja, a osim Nicoliera, identificirani su i hrvatski branitelji Josip Batarelo i Zorislav Gašpar, te Dragutin Štic čiji su ostaci ekshumirani na Petrovačkoj doli. Sva trojica ubijena su na Ovčari nakon što su 20. studenoga 1991. odvedeni iz vukovarske bolnice zajedno s ranjenicima i medicinskim osobljem.

PRONAŠLI HEROJA Jean-Michelova obitelj odlučila! 'Vukovar je uvijek bio njegov izbor, neka počiva uz heroje'
Jean-Michelova obitelj odlučila! 'Vukovar je uvijek bio njegov izbor, neka počiva uz heroje'
25
Foto: Damir Radnić/Ustupljene fotografije

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved kazao je da je pronalazak Nicoliera snažan simbol hrvatske zahvalnosti i istine o agresiji na Vukovar. „Jean-Michel nije rođen u Hrvatskoj, ali u njoj je ostavio svoje srce i za nju je žrtvovao svoj život. Kada je sloboda bila ugrožena, on je odlučio stati uz istinu i pravdu“, rekao je Medved, dodavši kako je njegova majka, koja je danas bila prisutna, dočekala istinu nakon 34 godine iščekivanja.

Ministar je istaknuo kako je upravo ustrajnost, nova tehnologija i sustavan pristup dovela do pronalaska grobnice na Ovčari. „Naš je cilj pronaći i posljednju žrtvu Domovinskog rata“, poručio je, podsjetivši da se još traga za 1740 osoba.

TRI DESETLJEĆA TRAGANJA Traga se za još 1740 nestalih: Svaka nova informacija može značiti kraj čekanja za obitelji
Traga se za još 1740 nestalih: Svaka nova informacija može značiti kraj čekanja za obitelji

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić upozorio je na opasnost dezinformacija koje dodatno ranjavaju obitelji nestalih, dok su predstavnici obitelji, udruga i Nicolierovih suboraca izrazili zahvalnost i nadu da će svi nestali jednoga dana biti pronađeni.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
'Bratove ubojice roditeljima su lagale da će ga razmijeniti...'
ZLOČIN U VOĆINU

'Bratove ubojice roditeljima su lagale da će ga razmijeniti...'

Antun Volf rat je dočekao u Voćinu. Nije želio ostaviti teško bolesne roditelje. Brat Zdravko za njim i danas traga. Ogorčen je što su se nadležna tijela oglušila na sva njegova saznanja o bratovom ubojstvu
Tatu su najviše mučili. Tjerali su ga da pije i liže hrvatsku krv
JOŠ TRAŽE RODITELJE

Tatu su najviše mučili. Tjerali su ga da pije i liže hrvatsku krv

Kata Lozančić (63), Marijana Solomun (60) iz Zvonko Penić (63) već gotovo 29 godina tragaju za svojim roditeljima. Bili su nedužni i bespomoćni civili, a svaki trag im se gubi 1991. godine..
'Ubili su djecu i Željki odrezali pletenicu, nosio ju je kao trofej'
U GLINI JOŠ TRAŽE NAJMILIJE

'Ubili su djecu i Željki odrezali pletenicu, nosio ju je kao trofej'

Na popisu 1871 nestalih u Domovinskom ratu, za kojima Hrvatska u ovom trenutku traga, nalazi se i šestero djece. Ubili su ih zajedno s roditeljima. Slike nekih od njih više i ne postoje, ali obitelj i prijatelji ne odustaju...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025