Traga se za još 1740 nestalih: Svaka nova informacija može značiti kraj čekanja za obitelji

Hrvatska danas traga za 1740 osobe koje se još vode kao nestale u Domovinskom ratu. Svake godine postaje sve teže doći do traga njihova nestanka, svake godine nada postaje tanja, ali ne i ugašena. Od tog broja čak su 332 nestala s područja Vukovara, simbola otpora i boli.

Prema podacima Međunarodne komisije za nestale, u zemljama bivše Jugoslavije još se traga za 13.800 ljudi nestalih tijekom ratnih ‘90-ih godina. Taj broj za obitelji ne znači statistiku, nego neizdrživo čekanje, život između nade i očaja. Čekaš svoje dijete nakon rata, vjerujući da će se nekim čudom pojaviti, iako znaš da je vjerojatno mrtvo. Godinama tražiš, obilaziš ekshumacije, gledaš tuđe kosti razasute po crnim vrećama i pitaš se, je li to ono? Prolaze desetljeća. Nema informacija, nema groba. Svake godine pališ svijeću ispod slike, pečeš tortu za rođendan i moliš se za smiraj duše koju nikad nisi sahranio. Te riječi i osjećaji, već više od tri desetljeća, pripadaju stotinama roditelja, supružnika i djece nestalih u Domovinskom ratu. Oni su lice tuge koja ne stari, ali i podsjetnik da potraga za nestalima nije samo državni zadatak, nego moralna obveza cijelog društva.

Zahvaljujući modernizaciji sustava za identifikaciju posmrtnih ostataka u Ministarstvu branitelja i sustavnom radu Uprave za zatočene i nestale, zadnjih se godina bilježi vidljiv napredak. Samo u posljednjih pet godina pronađeno je i identificirano oko 50 ljudi.

Velika masovna grobnica otkrivena je 2022. godine nedaleko od Bobote, gdje je ekshumirano 12 tijela, svih ubijenih mještana Tenje. Najmlađa žrtva imala je 19, a najstarija 77 godina. Na popisu identificiranih bili su Marija Cerenko, Ana Horvat, Katica Kiš, Pera Mamić, Josip Medved, supružnici Stipa i Evica Penić, Josip Prodanović, Stevo Topalović te braća Ivan i Vlado Valentić.

- Odmah sam prepoznala mamu. Imala je očnu protezu i naušnice koje sam joj ja dala. Strašno mi je to vidjeti, ali sad barem znam gdje ću joj zapaliti svijeću - kroz suze je svojedobno za 24sata rekla Vera Perković.

Tijela dvaju branitelja, Zlatka Jakoba i Jure Lukača iz Vinkovaca, pronađena su ove godine u Bogdanovcima, zakopana samo 80 centimetara ispod oranice koju se godinama obrađivalo. Obojica su poginula u pokušaju proboja 1991. godine. Njihovi posmrtni ostaci ekshumirani su s još dva tijela čiji identitet još nije utvrđen. Prema izvješću Ministarstva branitelja, od siječnja 2024. do kolovoza 2025. godine ekshumirano je sedam novih grobnica, tri masovne i četiri pojedinačne, u kojima je identificirano 65 ljudi. Kako bi se glas obitelji čuo i kako bi se zadržala pozornost javnosti na ovom gorućem humanitarnom pitanju, redakcija 24sata je 2016. godine pokrenula projekt “Nestali u Domovinskom ratu”. U okviru projekta svakog smo tjedna objavljivali potresne ispovijedi roditelja, supruga, braće i sestara nestalih. Tad je Hrvatska tragala za više od 1940 ljudi. Videoserijal pratećih priča imao je tri milijuna pregleda u samo nekoliko mjeseci, a serijal je prerastao u tri knjige koje donose oko 150 svjedočanstava o nestalima i njihovim obiteljima.

Projekt je potaknuo institucije da intenziviraju potragu, ali i dao novu snagu onima koji su izgubili nadu. Mnoge obitelji javile su se nakon objave priča, nudeći nove informacije, dok su neki tek tad skupili hrabrost prijaviti ono što su znali. Problem nestalih i danas je najveća prepreka potpunom pomirenju i suživotu. Činjenica da netko zna gdje je pokopana makar jedna osoba, a da o tome šuti, neshvatljiva je obiteljima koje desetljećima čekaju. U dosadašnjem rješavanju sudbina nestalih ključnu su ulogu imale upravo informacije građana, bilo anonimne bilo prikupljene kroz udruge i terenski rad. Zahvaljujući takvim dojavama, pronađene su mnoge grobnice, među njima i ona u Petrovačkoj doli. Svaka nova informacija, ma koliko mala bila, može značiti kraj višedesetljetnog čekanja. Zbog toga Ministarstvo branitelja, Uprava za zatočene i nestale, MUP i mnogi mediji, pa tako i 24sata, svakodnevno pozivaju građane da podijele svoja saznanja, anonimno i bez straha.