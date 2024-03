Ove godine čeka nas pakleno ljeto! Klimatolog iz susjedstva: 'Strahujemo od tropskih dana'

AFERA S CURENJEM PODATAKA 'Zlostavljao me, prijetio meni i djetetu. Svekrva mi je ušla u medicinski karton da me ocrne' Plus+ Nakon što su 24sata otkrila aferu s neovlaštenim ulascima u kartone pacijenata, javila nam se Riječanka s mučnom pričom. Djelatnicu KBC-a Rijeka čeka sankcija