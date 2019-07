'Ove godine imamo deset puta više intervencija nego prošle'

Pronalazak osobe koja se sumnjiči za podmetanje požara je dokaz dobre suradnje vatrogasaca i policije. Vrlo je bitno sačuvati dokaze i tragovi na požarištu kako bi policija mogla otkriti počinitelja, rekao je u emisiji Novi dan N1 televizije Slavko Tucaković.

Glavni vatrogasni zapovjednik smatra kako kazne za one koji potpaljuju požare sigurno treba povećati jer, kako kaže, osim direktnih šteta postoje i one indirekte, a to su biljni i životinjski svijet na opožarenom području.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Zadovoljan je načinom gašenja nedavnih požara u okolici Šibenika.

- Angažirali smo i Hrvatsku vojsku te policiju i pokazalo se da cjelokupni sustav, a i građani koji su pomagali, funkcionira i svi su dali jedan veliki doprinos.Ovdje se vidi jedno djelovanje snaga u interesu naših građana - rekao je Tucaković.

Ističe je građane 'od malih nogu' potrebno educirati o opasnosti od požara.

Na vatrogasnim intervencijama ove godine sudjelovalo je čak 82 tisuće gasitelja.

Vatrogasci su dosad, u 2019., imali preko 18.000 intervencija, što u mnogome prekraćuje prošlogodišnje brojke.

- Ove je godine broj intervencija čak deseterostruko veći nego prošle godine. Ove godine imamo već 30 tisuća hektara opožarene površine - zaključio je glavni vatrogasni zapovjednik s nezahvalnim brojkama.

