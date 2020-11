Ove godine nema velikog, ali će zato biti minijaturni Advent

Muzej vlakića u Gundulićevoj punih je 10 godina pripremao maketu zagrebačkog Adventa koji se može posjetiti od danas. Figurice tamo pokreće struja pa tako auti voze, klizači kližu, skijaši jure stazama...

<p>Tomislavac zatrpan snijegom, klizalište prepuno razdraganih klizača, minijaturni automobili, autobusi, kamioni i ralice koje pokreće struja, bezbroj blagdanskih lampica...</p><p>Sve to, uz realističnu zvučnu kulisu, osvježit će nam na trenutak pamćenje i odvesti nas u ne tako davno, bezbrižno vrijeme bez virusa, zatvaranja i epidemioloških mjera, u kojemu smo uživali u adventskoj idili. Dovoljno je zaviriti u Muzej vlakića u zagrebačkoj Gundulićevoj ulici, koji je ove godine pripremio senzacionalnu maketu samog srca Zagreba i prikazuje ga baš u vrijeme Adventa.</p><p>- Trebalo nam je punih deset godina da izradimo ovako nešto, a cijela će maketa do kraja biti gotova za tri do četiri godine. Trenutačno se, osim replike Tomislavova trga u svojem najraskošnijem izdanju, mogu vidjeti i skijaške staze po kojima će juriti Ivica i Janica, a bodrit će ih navijači u kockastim dresovima. Prava atrakcija su i 150 kompozicija vlakova koji će voziti po čak kilometar i pol tračnica. Neke od vlakova djeca će moći i samostalno voziti - rekao je<strong> Antun Urbić Backo</strong>, idejni začetnik i vlasnik pete najveće makete u Europi.</p><p>Muzej se može posjetiti svaki dan od 12 do 20 sati, a na izložbi će se poštovati sve epidemiološke mjere. Ulaznica za odrasle iznosi 35, a za djecu 30 kuna. Obiteljska se ulaznica može kupiti za 100 kuna.</p>