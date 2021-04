I ove godine će u Jasenovcu biti tri kolone, doznaje N1. Povjesničar Tvrtko Jakovina poručio je kako smatra da se radi o dvije razine problema.

- Jedna je ona važnija, a to znači da su razlozi od 2016. godine, pa sve do covid godine vrijedili, kad je napravljen kompromis ili stavljen stop ili se situacija zbog potresa i bolesti željela ublažiti zajedničkom komemoracijom, da se ti razlozi i dalje pokazuju kao prisutni, dakle Vlada nije učinila ništa ni s pozdravom Za dom spremni, koji je de facto legalizirala jednim privatnim mišljenjem izabranog povjerenstva koje je ona stvorila, mislim da je to dio odluke ili razlog iza odluka židovske, romske, antifašističke zajednice, da oni idu odvojeno u posebnoj komemoraciji zbog nezadovoljstva koje više godina pokazuju - rekao je Jakovina.

Dodao je kako je drugo pitanje suradnja Banskih dvora i Ureda predsjednika te da ta suradnja ne dopušta da se oni nađu na istome mjestu zbog čega će i biti tri kolone.

- To znači da su manjine i žrtve izabrale ne stati uz onoga tko je bio jasno protiv pozdrava Za dom spremni, ali to je manje važno, jer predsjednik Republike ne dijeli novac, nego su predstavnici stradalnika poslali poruku kako zadnjih pet godina Vlada upravlja našim sjećanjem na prošlost - rekao je Jakovina.

- Koliko znam, nakon Vladina izaslanstva slijedi predsjednikovo pa onda slijede predstavnici žrtava i naroda stradalnika. To ne znači da oni koji će biti u trećoj koloni neće biti i u prvoj ili drugoj koloni, ali to je stvar koja protokole svakih od tih institucija stavlja u neugodnu situaciju - objasnio je.

Na pitanje zašto nema sporazuma vrha države oko zajedničkog odlaska, Jakovina kaže da je to zbog svega što se događalo proteklih mjeseci.

- Isto tako, to je najbolji pokazatelj da hrvatski političari katkad teško mogu pronaći konsenzus i možda shvatiti da ovdje nisu zbog vlastite partije, koliko god one uzurpirale, nego bi morale biti zbog interesa Republike, a ovdje i zbog onoga što Jasenovac jest bio i zbog žrtava koje su tamo ubijene. To bi trebalo biti jedno od tih mjesta koje bi trebale pokazati da to nema veze niti s trenutnim ljubavima ili partijama na vlasti, nego su ugrađene u naš nacionalni kod kao što su neke druge stvari u Hrvatsku i da se time ne treba spekulirati - poručio je.