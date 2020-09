U domovima je umrlo 47 ljudi, njihova smrt mogla se spriječiti

Priča o domu u Dugom Ratu kod Omiša sve više podsjeća na tragediju u Oroslavju. Bilo je nepravilnosti. Inspekcija je utvrdila da je u domu bilo previše korisnika

U zapisniku inspekcijskog nadzora nad pružanjem socijalnih usluga starijim i teško bolesnim odraslim osobama, provedenom u obiteljskom domu za starije 'Providenca' u Dugom Ratu, utvrđeno je da je u domu smješteno 23 korisnika, umjesto 20 koliko je dozvoljeno, potvrdilo je nadležno Ministarstvo.

- Dodatne nepravilnosti nisu utvrđene. Do požara je došlo zbog otvorenog žara, što ukazuje da je najvjerojatnije riječ o ljudskoj pogrešci. S obzirom na utvrđeni prekomjerni broj korisnika smještenih u domu, bit će poslan optužni prijedlog prekršajnom odjelu na Općinskom sudu te će uslijediti sankcije - kažu u Ministarstvu.

Dugi Rat, nažalost, nije izoliran slučaj. Jednostavnim poštovanjem pravilnika, zakona, uputa Stožera i zdrave logike mogla se spriječiti smrt 47 ljudi, koliko ih je umrlo u hrvatskim domovima za starije ove godine. U dva doma nečiji bake i djedovi ugušili su se i izgorjeli u požarima, a ostali su preminuli s korona virusom.

Ova godina počela je požarom u staračkom domu Andraševec pokraj Oroslavja. Šest života ugašeno je u ilegalnoj kućici koja uopće nije smjela biti dio doma. Doznalo se tad i da je tamo također štićenika bilo mnogo više nego na papiru. Siječanj smo završili sa šest mrtvih i nula odgovornih. Tijekom veljače isplivala su imena aktivnih domova bez dozvola za rad. Poput onog u Strmcu Stubičkom. Početkom ožujka stigla je preporuka ministarstva da se zabrane posjeti, no nije trebalo dugo da se dogodi prvi veliki proboj virusa.

Kasno navečer 7. travnja odrađena je evakuacija splitskog doma u Vukovarskoj ulici. Smatra se da je ondje umrlo 19 štićenika. Odgovornih je - nula. Virus je probijao i u druge domove. Iduća veća katastrofa bila je u Koprivnici. Do sredine svibnja umrlo im je 12 korisnika, a u makarskom domu tad je život izgubilo njih šest. Do danas ih je bilo još najmanje dvoje. U priči o domu pod Biokovom medicinske sestre i njegovateljice u jeku pandemije morale su se obratiti svom sindikatu da im nabavi zaštitnu opremu. Nije trebalo dugo da se zaraza proširi među ionako malobrojnim osobljem.

Virus se pojavljivao i nestajao, ljudi su umirali, osoblje bolnice u KBC-u Split gubilo bi i miješalo kartone pacijenata, u Grudama pokopali su živu ženu, u dom na Braču došao je štićenik koji se zarazio najvjerojatnije u splitskoj bolnici... Neadekvatno stanje u domovima 'puklo' je i prošli vikend kad je planuo dom u Dugom Ratu kod Omiša. Dvije umirovljenice izgubile su život.