Overseas Express: Do kraja tjedna trebali bi stići svi paketi

Overseas Express upitali smo jesu li isporučili sve pakete koji su na adrese primatelja trebali stići još prije Božića. Kažu da su dosad isporučili 87 posto paketa, a ostali bi ih trebali dobiti do kraja tjedna.

- U tjednu od 27.12.2017. i 30.12.2017. na širem zagrebačkom području isporučili smo 87 posto zakašnjelih paketa, što je više od očekivanih 80 posto, koje smo komunicirali u priopćenju. Zaključno sa srijedom 3. 1. 2018., isporučeno je više od 91 posto zakašnjelih paketa. Konačnu stabilizaciju očekujemo s krajem ovog tjedna kada bi svi paketi trebali izaći na isporuku. Važno je istaknuti da se za 3 puta smanjio broj poziva prema našoj Službi za korisnike u odnosu na prosinac 2017., što dodatno potvrđuje da smo značajno stabilizirali zakašnjenja. Služba za korisnike trenutno radi s povećanim kapacitetima na formalnom otvaranju svih pismeno zaprimljenih pritužbi iz prosinca te na njihovom rješavanju - odgovorili su nam iz Overseasa.

Kažu kako nije isporučeno još 627 paketa "za koje je isporuka i dalje sporna jer ili interno čekamo rezultate potrage i pripreme za isporuku ili od korisnika čekamo povratnu informaciju. Za te pakete očekujemo isporuku do kraja ovog tjedna", kazali su.

Objasnili su kako dio paketa kasni zbog izmjena podataka u zadnji tren.

- Važno je reći da je od 27.12.2017. do 3.1.2017. ukupno 1.098 korisnika zbog ubrzanja dostave tražilo ili izmjenu adrese dostave ili promjenu termina isporuke zbog godišnjih odmora ili blagdanskih planova. Velik dio tih paketa je već ili isporučen, a manji će se isporučivati u terminu od 4.1.2017 nadalje. Za dio pošiljaka za koje se isporuka ne smije izvršiti na drugoj adresi, nego zakonski mora biti na naslovljenu adresu, manji dio korisnika je isporuku od tražio nakon 8.1.2018., nakon povratka s godišnjih odmora - objasnili su.

U priopćenju od 28. prosinca Overseas Express navodi da će se svim oštećenim korisnicima odužiti. Iz tvrtke objašnjavaju kako će o tome odlučiti nakon analize.

- Kako smo ranije i priopćili, do 8.1.2017. ćemo završiti s kompletnom analizom situacije u prosincu. Već od utorka, 9.1.2018. krećemo u prve kontakte prema korisnicima. Naime, do tada ćemo imati puno konkretniju sliku o tome tko je sve konkretno bio pogođen kašnjenjima te koji su stvarni razlozi kašnjenja ili neisporuke. U ovom trenutku je teško konkretno govoriti o tome što ćemo i prema kojem korisniku komunicirati i kako ćemo se kome odužiti, jer to doista ovisi o tome što će detaljna analiza pokazati. Važno je još jednom istaknuti da nikoga nećemo izostaviti, a o postupku daljnjeg rješavanja pritužbi, kao i ukupnom točnom broju pogođenih korisnika ćemo javnost svakako dodatno izvijestiti - kažu iz Overseas Expressa.

Foto: Ilustracija