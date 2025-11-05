Obavijesti

POMAMA ZA EUROCENTIMA PLUS+

Ovi kompleti kovanica prije tri godine koštali 100 kuna. Sada ih prodaju za dvostruki iznos!

Piše Helena Tkalčević,
Čitanje članka: 2 min
Ovi kompleti kovanica prije tri godine koštali 100 kuna. Sada ih prodaju za dvostruki iznos!
Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL

U oglasima se nudi i neotvoreni "starter" paket za poslovne subjekte iz listopada 2022. godine s 525 komada eurokovanica ukupne vrijednosti 145,50 eura. Vlasnik za njega traži 250 eura

Kovanice eura, ali i kuna, kao i kompleti kovanica, preplavili su oglasnike te ih nude na prodaju po dvostrukoj, pa i višoj, vrijednosti od nominalne. Pisali smo tako o oglasu na Njuškalu koji je privukao pozornost mnogih građana, a u kojemu muškarac iz Topuskog nudi "iznimno dobro očuvanu i jako rijetku kovanicu od 2 eura BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN 1999. godina" za 12.500 eura!

