Ovladali smo prirodom i sad se kroz nju masovno trujemo

Piše Laura Šiprak,
Opasni otpad u Gospiću, plastika u Poznanovcu, crna jama kraj Rijeke, građevinski otpad u šumama, Samobor, Lovinac, azbest kraj Mure...

Kad žabu stavite u lonac vode na štednjak i polako kuhate, prilagođavat će se temperaturi vode kako ona raste. Neće shvatiti da je ugrožena sve dok više ne bude mogla podnositi temperaturu. No bit će prekasno. Slično se događa građanima Hrvatske sa zagađenjem okoliša. Opasni otpad u Gospiću, plastika u Poznanovcu, crna jama kraj Rijeke, građevinski otpad u šumama, Samobor, Lovinac, azbest kraj Mure... Procjena je da je 25.000 ilegalnih odlagališta u državi.

