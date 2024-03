Ovo će biti najluđi izbori ikad! Od Ave Karabatić, vijetnamskih botova do lorda Voldemorta...

Sve je počelo u petak, 15. ožujka 2024. godine kada je Zoran Milanović objavio datum održavanja parlamentarnih izbora. Mnogi su tada ostali iznenađeni što će na izbore ići 17. travnja. To pada u srijedu, a ne u nedjelju, što je dosad bila najčešća praksa. No, mnogima je to dobro došlo je prema zakonu, izborni dan mora biti neradni, tako da će 17. travnja biti neradna srijeda.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 03:21 Peđa Grbin održao izvanrednu konferenciju za medije, pridružio mu se i predsjednik Milanović | Video: 24sata/pixsell

Ništa ne bi bilo sporno da sadašnji predsjednik RH Zoran Milanović nije na konferenciji rekao da će se kao nestranački kandidat uključi na izbornu listu SDP-a. Uslijedio je veliki šok, a od tad su krenule brojne rasprave smije li on to napraviti ili ne. Stigla je hrpa reakcija, a o njegovom potezu se izjasnio i Ustavni sud koji je poručio da predsjednik RH Zoran Milanović ne može biti kandidat na parlamentarnim izborima. Na što im je on uzvratio da "rijeka pravde dolazi". Sve to promatrali su šokirani HDZ-ovci i brojni Vijetnamci koji su reagirali na objave na Facebook stranici HDZ-a. Naime, objava na Facebook stranici HDZ-a u kojoj stoji "Hrvatska se neće vratiti na staro & loše, na agoniju zvanu SDP!" ima nekoliko tisuća lajkova, no uglavnom su to lajkali profili s vijetnamskim imenima, što se može vidjeti ako kliknete na broj lajkova koji stoji u objavi.

A onda je bivša reality zvijezda Ava Karabatić poručila 'Otrijeznimo se!' i najavila svoj veliki povratak u politiku. Za 24sata je kazala kako u politiku želi ući "fer i pošteno". Osim Trumpa na svjetskoj pozornici, na našoj političkoj sceni sviđaju joj se predsjednik Zoran Milanović te SDP-ov Peđa Grbin. U svom programu je najavila kemijsku kastraciju silovateljima maloljetne djece i pedofilima, povećanje plaća i mirovina, borbu protiv korupcije, manje plaće saborskim zastupnicima, iznošenje tema legalizacije prostitucije i marihuane na dnevni red, promicanje domoljublja, istraga o ratnim profiterima i broje druge teme. Nakon nekoliko dana burne rasprave Milanović je komentirao i odluku Ustavnog suda, poručivši kako je to "grupa muljatora i seljačina", dodao je i kako će on biti premijer ali neće otkriti kako. Na sve to reagirao je premijer Andrej Plenković rekavši da je to "pokušaj mini državnog udara, zlouporaba institucija".

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:20 HDZ | Video: 24sata Video

- To je kaos, obezglavljenost, a kad govore o supstanci, a toga nema. Cijeli narativ je šuplja priča, ne znam što im se dogodilo, toliko kršenja Ustava, divljaštva, primitivizma… Da smo sanjali takav scenarij, ne bismo ga mogli učiniti boljim - komentirao je Plenković.

Predsjednik Zoran Milanović je jučer u svom obraćanju više puta spomenuo da će nakon pobjede na izborima uspostaviti Treću Republiku, a taj pojam je spomenuo i u svojoj kasnijoj objavi na društvenim mrežama.

- Glasajte za bilo koga osim za HDZ, ovo je borba za hrvatsku slobodu i za Treću hrvatsku Republiku - zaključio je Milanović nakon što je dramatično rekao da su izbori "virtualna borba na život i smrt" i pozvao birače da glasuju za SDP, Možemo, Domovinski pokret, Most i bilo koju drugu stranku osim vladajuće.

Brojanje republika dolazi iz Francuske u kojoj se demokratsko republičko uređenje smjenjivalo s monarhijama. I Hrvatska na svojoj zastavi baštini vrijednosti Prve francuske Republike: slobodu, jednakost i bratstvo.... Milanović je u više navrata naglasio kako neće dati ostavku na mjesto predsjednika. U slučaju da to ipak napravi sad, ili bilo kad dok nije konstituiran novi Sabor, na mjesto predsjednika bi došao Gordan Jandroković, kao predsjednik Sabora. Ali... On isto sudjeluje u izbornoj kampanji. Ako on neće, onda ostaju Željko Reiner ili Ante Sanader. Osim njih, opcija su i oporbeni predsjednici Davorko Vidović, Sabina Glasovac ili Furio Radin.

Davorko Vidović je bivši sisački gradonačelnik, ministar rada i socijalne skrbi u premijerskom mandatu Ivice Račana i saborski zastupnik. Sabina Glasovac je saborska zastupnica i potpredsjednica SDP-a, a Furio Radin je hrvatski političar koji trenutačno obnaša dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru za talijansku nacionalnu manjinu.

Izbori u Hrvatskoj postali su bitna tema i u susjednim zemljama pa će tako izborna srijeda u Hrvatskoj, 17, travnja, bit neradni dan u BiH.

- Danas se pokušavaju potruditi da upravo radnim danima, 16. i 17. stvore ambijent da dijaspora ne izađe i ne glasa za naše predstavnike. E sad, vrlo jasno, da ne bi o tome pretjerano raspravljali. Ničim izazvani, ali Hrvati BiH nisu dijaspora, oni su jednakopravan konstitutivni narod u BiH - rekao je Dragan Čović i najavio neradnu srijedu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 10:48 Dragan Čović | Video: 24sata/HDZ

Rock glazbenik Jura Stublić, autor pjesme “Rijeke pravde”, čijim je stihovima predsjednik Republike Zoran Milanović najavio svoju kandidaturu na parlamentarnim izbornima, rekao je Hini kako mu se to čini pozitivno, dodavši da autori i pišu pjesme zato da ih drugi pjevaju i koriste.

- Mislim da je daleko bolje da se citira pjesme i poeziju i da kultura ulazi u diskurs govora političara. To mi se čini kao neka pozitivna pojava - rekao je Stublić komentirajući korištenje stihova njegove pjesme u političkoj kampanji.