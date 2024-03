Ludi scenarij u kojem bi vitez Reiner postao predsjednik RH, a jedna od opcija je i - Furio Radin

Ustavni sud je u ponedjeljak upozorio Zorana Milanovića, ali i SDP kako predsjednik države ne smije sudjelovati u političkim aktivnostima i političkoj izbornoj kampanji ni jedne stranke. To znači da on ne može biti premijerski kandidat.

- Gangsterska družina, grupa muljatora, nepismene seljačine, banda... - tim je 'epitetima' predsjednik Republike jučer 'počastio' Ustavne suce i HDZ-ovce.

- Zašto mi ne pada napamet da dajem ostavku i, kako je to Grbin rekao prije 5 minuta, nisam valjda lud da to napravim? Jer bih time predao vlast Jandrokoviću. Sad, baš ne mislim da je Jandroković gangster, za razliku od ovih ipak nije. Međutim, to predajem HDZ-u. Što je sljedeće? Da na minutu predam kontrolu nad vojskom i tajnim službama toj zločinačkoj organizaciji? Tko garantira da Jandroković neće odmah dati ostavku? Jer postajući v.d. predsjednika ne može biti na listi. To su ovi glupani danas rekli, ne znam jesu to primijetili. Jandroković će radije biti na listi nego biti pro forma predsjednik Republike - kazao je, među ostalim Milanović.

Ako Milanović da ostavku, evo tko je mogući privremeni predsjednik

Milanović je u više navrata naglasio kako neće dati ostavku na mjesto predsjednika.

U slučaju da to ipak napravi sad, ili bilo kad dok nije konstituiran novi Sabor, na mjesto predsjednika bi došao Gordan Jandroković, kao predsjednik Sabora. Ali... On isto sudjeluje u izbornoj kampanji. Ako on neće, onda ostaju Željko Reiner ili Ante Sanader. Osim njih, opcija su i oporbeni predsjednici Davorko Vidović, Sabina Glasovac ili Furio Radin.

Davorko Vidović je bivši sisački gradonačelnik, ministar rada i socijalne skrbi u premijerskom mandatu Ivice Račana i saborski zastupnik. Sabina Glasovac je saborska zastupnica i potpredsjednica SDP-a, a Furio RAdin je hrvatski političar koji trenutačno obnaša dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru za talijansku nacionalnu manjinu.

Koji je rok za nove predsjedničke izbore?

U slučaju prestanka mandata presjednika RH prema članku 97. stavka 1. Ustava, izbore za predsjednika RH raspisuje Vlada RH tako da se oni mogu obaviti u roku od 60 dana od dana kada je bivši predsjednik prestao obavljati dužnost.

Ako Zoran Milanović nakon parlamentarnih izbora podnese ostavku, primjerice 18.4., kada bi npr. imali većinu, onda izbore za predsjednika očekujemo do 18.6.2024. I tako bi u dva mjeseca imali troje izbora, parlamentarne, predsjedničke i izbore za Europski parlament. Postoji opcija i da bi se sve odvilo krajem travnja, odnosno onda i predsjednički - krajem lipnja. U obrnutom slučaju, scenariju u kojem HDZ pobjeđuje na parlamentarnim izborima, predsjedničke izbore očekujemo krajem godine, a o tome odlučuje Vlada.

Što bi to bila Milanovićeva Treća Republika?

Predsjednik Zoran Milanović je jučer u svom obraćanju više puta spomenuo da će nakon pobjede na izborima uspostaviti Treću Republiku, a taj pojam je spomenuo i u svojoj kasnijoj objavi na društvenim mrežama.

- Glasajte za bilo koga osim za HDZ, ovo je borba za hrvatsku slobodu i za Treću hrvatsku Republiku - zaključio je Milanović nakon što je dramatično rekao da su izbori "virtualna borba na život i smrt" i pozvao birače da glasuju za SDP, Možemo, Domovinski pokret, Most i bilo koju drugu stranku osim vladajuće.

Brojanje republika dolazi iz Francuske u kojoj se demokratsko republičko uređenje smjenjivalo s monarhijama. I Hrvatska na svojoj zastavi baštini vrijednosti Prve francuske Republike: slobodu, jednakost i bratstvo....

