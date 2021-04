Digitalizacija je postala doskočica i univerzalno rješenje naših političara unazad nekoliko godina i često se ponavlja bez pravog objašnjenja što to točno znači, kako će se to odraziti na živote građana ili kako će ona pomoći gospodarstvu. Često o digitalizaciji lupetaju ministri i državni tajnici za koje imamo ozbiljne sumnje jesu li u stanju raspoznati računalo od okolnog namještaja, a kad žele ispasti osobito pametni, onda digitalizaciju začine i frazama poput digitalne transformacije, “big data” pristupom, u posljednje vrijeme umjetnom inteligencijom ili ponekad čak i blockchainom. Digitalizacija je postala sjajan dodatak političkom vokabularu jer je malo tko razumije, riječ je u pravilu o nedostižnom cilju koji se cijelo vrijeme mijenja, a rado je prihvaća i onaj korumpirani dio državne uprave jer svi možemo lagano prepoznati da je WC daska od 30.000 kuna preplaćena, no košta li neki firewall 500 ili 500.000 kuna puno je teže odrediti, baš kao i MUP-u prije nekoliko dana, kad su prihvatili ponudu od 44,6 milijuna kuna za rano upozoravanje i upravljanje krizama, što je gotovo deset puta skuplje od najjeftinije ponuđene. Podobni dobavljači već godinama isporučuju nekompetentnim ili korumpiranim državnim IT menadžerima zatvorene, zastarjele, jedva funkcionalne i predimenzionirane informatičke sustave, koje onda mogu održavati godinama bez pretjeranog zamaranja natječajima ili tričarijama poput konkurentne ponude. Rezultat takvog upravljanja je slučaj od prije nekoliko dana kad su deseci tisuća ljudi dobili potvrdu da su se nerijetko tjednima ranije prijavili na portal cijepi.se ili pak imamo sulude izlete u tržišnu ekonomiju s Frendi-Trendi plagiranim rješenjima (koja dramatike radi sadrže kafkijanske zaplete kako bi uopće proradili).

Elektronska osobna iskaznica

Elektronska osobna iskaznica je proizvod AKD-a, paradržavnog trgovačkog društva koje uglavnom služi za zapošljavanje umirovljenih policajaca i špijuna. Oni se nominalno bave tržišnom djelatnošću, no većina njihovih prihoda u biti dolazi od administrativnih monopola koji su im dodijeljeni dekretom. Elektronska osobna iskaznica je jedan od takvih proizvoda, uvođenjem te iskaznice skratili smo rokove važenja osobne iskaznice s 10 na 5, i to samo zato što elektronski certifikat koji se na iskaznici nalazi vrijedi maksimalno pet godina, što ima dodatni benefit da generira još novca našim AKD-ovcima (tri milijuna iskaznica pomnoženo s 80 kuna je solidan iznos i bolje ga je množiti jednom u pet godina, nego jednom u deset). Software kojim se navodno pokreće elektronska osobna iskaznica posljednji je put ažuriran 2018. godine (tako barem piše na njihovim stranicama, a sama web stranica drži copyright za 2016. godinu), a posebno je zanimljiv po tome što u uputstvima doslovno piše da morate isključiti sve ili gotovo sve sigurnosne postavke vaših Windowsa kako bi software uopće radio (jer zaštitni mehanizmi vašeg operativnog sustava taj middleware smatraju virusom). MUP vrlo kreativno tumači broj stvarno aktiviranih elektronskih osobnih iskaznica koji je u najmanju ruku porazan i ne opravdava projekt - u odnosu na milijune osobnih iskaznica u prometu, mislim da je stvarno porazno da ih je u korištenju svega nekoliko desetaka tisuća. “Developerima” u AKD-u, naravno, nitko nikad nije rekao ili pokazao kako se mogu koristiti pametne kartice bez virusa koji pokušavaju svima instalirati, što bi drastično podiglo broj aktiviranih osobnih iskaznica, a uz malo sreće i korištenje državnih eServisa. Posebni problem kod korištenja eOI je u tome da ako želite prijaviti poteškoću ili pogrešku, morate unijeti i svoj OIB (što je prekomjerno sakupljanje osobnih podataka po svakom kriteriju).

Sustav eGrađani

Sustav eGrađani predstavljen je prvi put prije desetak godina i od malih nogu izgleda kao križanac malog Frankenštajna i virusa iz devedesetih. Kako biste se prijavili na sustav, potrebno je sedam puta nešto kliknuti i upisati, sustav danas generira “skočne prozore” za koje postoji civilizacijski konsenzus kako je riječ o nečemu apsolutno nepotrebnom i iritantnom. Cijeli eGrađani počivaju, pak, na sustavu koji se zove NIAS, što je kratica od Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav i taj NIAS je odgovoran za cijelu konfuziju oko niza certifikata i načina prijave na sustav. Sam NIAS nije uopće originalno domaće rješenje, nego je nastao po jednom drugom, ali međunarodnom standardu koji se zove SAML, a koji je nastao daleke 2003. godine i ove godine postaje punoljetan. NIAS je zastario i kad je pušten u korištenje, a bazira se na prastarom projektu CARNET-a koji je bio odbačen 2007. godine kao neperspektivan čak i za njih, no nekako je uskrsnuo iz mrtvih i sad terorizira cijelu državu skoro petnaest godina kasnije. Temeljni problem SAML-a je u tome što je nastao puno prije pametnih mobilnih telefona te ih stoga nije mogao predvidjeti, pa zato upravo u NIAS-u možete tražiti razloge zašto ne postoje državne mobilne aplikacije. Sam NIAS je opterećen i birokratsko socijalističkim pogledom na “razine sigurnosti” pa zato imate “vjerodajnice” druge, treće i četvrte razine, iako je totalno nejasno zašto bankarskim tokenom možete prebacivati milijarde, ali ne možete zatražiti putovnicu ili zašto jednom kad se prijavite na “nacionalni” sustav, morate klikati desetine odobrenja za sve i svašta ako se prebacujete s jedne eUsluge na drugu. Sustav eGrađani ima svoju funkciju i velikog je potencijala da olakša građanima komunikaciju s državom i lokalnom upravom, ali o njemu, nažalost, odlučuju ljudi koji ni blizu nisu dorasli zadatku i koji u osam-devet godina njegova postojanja nisu napravili baš ništa da se pomakne s mrtve točke.

ePorezna

Ako postoji svijetla točka državnog IT sustava, onda je to svakako ePorezna. To je, doduše, i za očekivati jer je Porezna uprava ipak ta koja prikuplja novac i mora činiti sve da u tome bude efikasna, pa ponekad moraju glumiti i da su pristojni i da im je drago što vas vide (što je motivacijski element koji jednostavno ne postoji u drugim dijelovima državne i javne uprave). ePorezna također robuje antiknim sučeljem koje je napravljeno protiv svih modernih saznanja kako bi korisničko sučelje smjelo i trebalo izgledati (“skočni prozori”), no oni su, pak, puno poznatiji po tome što se pojedine zahtjeve i dokumente iz nekog razloga može predati/dobiti samo u radno vrijeme. Ekstra problemi s ePoreznom su i u tome što Porezna uprava sebe smatra zasebnim entitetom u odnosu na ostatak države i ne vide neke velike potrebe da ažuriraju podatke, pa se tako možete pronaći kao opunomoćenik trgovačkih društava koja ne postoje desetljećima ili da pregledavate porezne kartice za koje uopće nemate ovlasti. Kao i kod eOsobne, neke od aplikacija koje su nužne za funkcioniranje operativni sustav proglašava problematičnima i nepovjerljivima, a Porezna uprava vas povremeno bombardira informativnim podacima koji su za vas apsolutno irelevantni (tako sam, recimo, saznao da je 25. 3. grad Otok promijenio stopu prireza poreza na dohodak).

Portal otvorenih podataka

Dio svjetskih trendova, ali i obveza koje je Republika Hrvatska preuzela je i otvaranje svojih baza podataka za ponovno korištenje. Temeljna ideja je kako država marljivo prikuplja različite kategorije podataka i postoji vjerovanje kako bi zainteresirani pojedinci, institucije ili trgovačka društva mogli iskoristiti te podatke u izvršavanju svojih usluga ili razvoju novih usluga ili proizvoda. Portal data.gov.hr nastao je tamo negdje 2014. godine i nikad nije bio osobito prihvaćen te se koristi uglavnom zato da bi se na nekom izvještaju prema Europi mogla staviti kvačica da takav portal postoji. U praksi, podaci koji se dijele na tom portalu su uglavnom neupotrebljivi (primjerice, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva statistike korištenja NIAS-a izvještava u periodu koji je počeo od 2014. do danas, a sve valjda kako bi prikazali velike brojeve), za mnoge ne piše uopće kad su posljednji put bili ažurirani, no promatrajući datume objave jasno je kako je posljednji imalo smisleni napor nastao još davne 2017. godine (najnoviji dodatak katalogu je popis kategoriziranih turističkih objekata iz siječnja 2019. godine). Smisao ovoga portala bi svakako bila i transparentnost državnih, javnih i lokalnih financija, o čemu, naravno, nema ni riječi, ali ako nekoga treba istaknuti kao svijetli primjer, to je ponovno Ministarstvo financija, koje ima pregled izvršenja državnog proračuna, ali i registar financijskih izvještaja udruga (na različitim adresama i trebate malo potražiti, ali ipak postoji). Velika je šteta što se ne mogu vidjeti pojedinačne transakcije, datumi i konkretne uplate po računima prema državnim dobavljačima ili što nije moguće preuzeti cijeli podatkovni set kako biste radili malo kreativnih analiza. Iskustvo kaže kako su svi takvi registri dizajnirani da potvrde podatak koji već znate, a sasvim sigurno nisu osmišljeni kako biste tražili ministarske nepodopštine. Naša država ne pruža API sučelja za automatsku razmjenu ili preuzimanje podataka (a na onih nekoliko mjesta gdje to postoji, ta sučelja su bugovita i dijelom predaju netočne ili nepotpune podatke).

ePristojbe

Plaćanje kreditnim karticama je standard koji civilizirani svijet koristi desetljećima, a na internetu i nema drugog načina da podmirite račun osim karticom. Nema nikakve posebne nauke ili osobitog postignuća u tome da prihvaćate kreditne kartice kao sredstvo plaćanja. Ako želite, sami možete napraviti web dućan - potrebno vam je sučelje odabranog procesora kartica (što je besplatno) i web shop software (150 kuna), ako ste vješti - svoj web shop možete osposobiti u manje od sat vremena. Svejedno, našoj državi je elektronsko plaćanje nepremostiva prepreka. Kako bi to riješili, najbolji stručnjaci osmislili su sustav ePristojbi koji je država kupila za impresivnih 50 milijuna kuna te je sustav odmah stavljen u višemilijunsku nadogradnju nekoliko dana nakon što je pušten u pogon (iako je nejasno tko i koristi li itko uopće taj sustav). Nositelj projekta je FINA, još jedna nepotrebna i u civiliziranom svijetu nepostojeća institucija, koja je zadužena za niz retrogradnih eRješenja u našoj domovini (ponekad pomislim da to rade namjerno). Cijeli problem s ePristojbama nastaje zato što naša revna državno-javna uprava pokušava papirnate postupke (od kojih mnogi korijene vuku još iz doba Marije Terezije) doslovno i do zareza prekopirati u digitalnu sferu što naravno nije moguće, pa onda u silovanju tehnologije umjesto da se iskoristi standardna web shop funkcionalnost (koja je sasvim OK najvećim multinacionalnim kompanijama), morate koristiti nazadna rješenja dizajnirana od informatičkih stručnjaka FINA-e koje su godinama valjda držali u pećini i kreditnu karticu im prvi put pokazali nekoliko minuta prije nego što su trebali napisati projekt. Uglavnom, ako ste prebrodili problem što vaše računalo eOsobnu smatra virusom i pokušali izvaditi vozačku dozvolu ili putovnicu, to naravno ne možete napraviti zato što državna uprava razlikuje pristojbe od naknadi i od, recimo, poštarine. Propisi, takvi kakvi jesu, ne dopuštaju da neke od tih transakcija odradite putem sustava ePristojbi. Naravno da je krajnjem korisniku sve to skupa jedno te isto, no s pozicije državno/javnog uhljeba to je jako površan pogled na puno veći problem, pa iako je teoretski moguće naručiti vozačku dozvolu putem sustava eGrađani, u praksi to nije nimalo trivijalan zadatak.

eRačuni

I da se malo osvrnemo na dio sustava koji je zamišljen za komunikaciju između pravnih osoba, a osobito pravnih osoba (poput trgovačkih društava) i države. Prije gotovo dvije godine država je propisala da javnim naručiteljima (dakle, svima onima koji su obveznici javne nabave) morate račune slati putem sustava eRačuna. eRačuni su standardizirani elektronički obrasci koji služe za razmjenu podataka između poslovnih sustava subjekata koji međusobno posluju. Prednosti su očigledne, računi se ne moraju ispisivati, slati poštom, razmjenjuju se internetom i dostava je instant, a poslovni sustavi mogu sami zaprimati i slati takve račune pa se smanjuje administrativni teret. Kako biste poslali eRačun javnom naručitelju, htjeli to ili ne morate koristiti FINA-in sustav jer je država odlučila (diskrecijski) da je to još jedan administrativni monopol koji im je potrebno pokloniti. FINA ovdje, kao i u mnogim drugim situacijama, koristi svoju povlaštenu poziciju kako bi stvorila i nudila inferiornuc, ali subvencioniranu tržišnu uslugu koju morate koristiti htjeli to ili ne. Nažalost, naši propisi i pravila su samo dijelom smisleni, pa tako ako želite vodovodu poslati račun, onda morate poslati eRačun, no ako od vodovoda tražite da vam pošalju eRačun, onda ćete dobiti poruku kako su oni od toga izuzeti (što, naravno, nije točno, no kome da se žalite, njihovoj upravi?). I dok većina Europe već danas ili naši istočni susjedi od 1. siječnja 2022. moraju koristiti eRačune u cjelovitom B2B poslovanju, naši eVizionari još nisu evoluirali do točke da shvate kolika bi to mogla biti prednost u izmučenom i od korone desetkovanom gospodarstvu. Vjerojatno će se pričekati još koja godina da FINA pronađe preskupog dobavljača koji je spreman isprogramirati nepotrebni, ali zato skupi sustav po SLS metodologiji (Sporo - Loše - Skupo) plaćen od poreznih obveznika.

Novi broj tjednika Express potražite na svim kioscima.