Ovo je bivša gradonačelnica koja je silovala dječaka (16). Bio je prijatelj njezinog sina!

LOUISIANA, SAD Misty Roberts (42) sude da je silovala 16-godišnjaka na zabavi. Istražitelji su našli eksplicitne fotografije u mobitelu žrtve. Svjedokinja je na sudu rekla da je sin pred svima urlao: 'Spavala si mi s najboljim prijateljem!'
Suđenje Misty Roberts, bivšoj gradonačelnici gradića DeRidder u američkoj saveznoj državi Louisiani, posljednjih tjedana pretvorilo se u priču koja je šokirala Ameriku.
Tadašnja gradonačelnika optužena je da je na kućnoj zabavi imala seksualni odnos sa šesnaestogodišnjakom, prijateljem vlastitog sina, dok su u kući bili brojni maloljetnici.
Kako se navodi u optužnici, na zabavi je bilo puno maloljetnika, neki od njih su pili i plivali u bazenu, a bivša gradonačelnika zavodila je tinejdžera.
Kako su opisali svjedoci, Roberts i maloljetnik završili su u sobi, a drugi su ih gledali kroz prozor
Svjedokinja je na sudu rekla da je sin pred svima urlao: 'Spavala si mi s najboljim prijateljem!'
