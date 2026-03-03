Obavijesti

NEVJEROJATNO

Ovo je bivša gradonačelnica koja je silovala dječaka (16). Bio je prijatelj njezinog sina!

LOUISIANA, SAD Misty Roberts (42) sude da je silovala 16-godišnjaka na zabavi. Istražitelji su našli eksplicitne fotografije u mobitelu žrtve. Svjedokinja je na sudu rekla da je sin pred svima urlao: 'Spavala si mi s najboljim prijateljem!'
Suđenje Misty Roberts, bivšoj gradonačelnici gradića DeRidder u američkoj saveznoj državi Louisiani, posljednjih tjedana pretvorilo se u priču koja je šokirala Ameriku. | Foto: twitter
