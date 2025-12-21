Ovo je bratić kojeg sumnjiče za ubojstvo u Maloj Subotici, doveli su ga na ispitivanje

Međimurska policija u nedjelju ujutro dovela je Antonija L. (28) na ispitivanje na Županijsko državno odvjetništvo zbog sumnje da je u srpnju na ribnjaku u Maloj Subotici ubio svog bratića Mihaela L. (33).

Nakon ispitivanja osumnjičeni bi trebao biti doveden pred suca istrage koji će odlučiti o određivanju istražnog zatvora.

Riječ je o slučaju koji je mjesecima potresao Međimurje, a policija je nakon opsežne kriminalističke istrage privela 28-godišnjaka kojeg terete za kazneno djelo ubojstva.

– Čuo sam da su uhitili osumnjičenoga, ali stvarno ne znam ništa više od toga. Ne znamo još ni koji bi bio motiv ni druge detalje – kratko nam je jučer rekao Ivan L., otac ubijenog Mihaela, dodajući kako sumnje zasad ne želi komentirati.

Na pitanje u kakvim je odnosima njegov sin bio s bratićem, kazao je da nisu bili bliski.

– Znam da nisu razgovarali – rekao je Ivan L. Dodao je da mu, iako ništa ne može vratiti sina, može biti lakše ako se dokaže tko je odgovoran jer će počinitelj odgovarati za zločin.

Podsjetimo, Mihaelovo tijelo pronađeno je 9. srpnja u visokoj travi kraj ribnjaka u Maloj Subotici, nakon što ga je oko 15 sati uočio ribič. Prema ranijim informacijama, Mihael je bio izudaran, a zatim usmrćen hicem u potiljak. Tijelo je potom odvučeno i skriveno u raslinju. Nije bio opljačkan – kod sebe je imao sat, lančić i novčanik, no mobitel nije pronađen.

Varaždin: Antonija Lajtmana, osumnjičenog za ubojstvo Mihaela Lajtmana, dovode na ispitivanje | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Policija je izvijestila da se osnovano sumnja kako je 28-godišnjak u utorak 8. srpnja 2025. godine, u kasnim večernjim satima, hicem iz kratkog vatrenog oružja usmrtio 33-godišnjaka na prostoru ribnjaka kod Male Subotice.

– Tijekom iznimno zahtjevne istrage, temeljem naloga Županijskog suda u Varaždinu, provedene su brojne pretrage osoba, vozila i obiteljskih kuća na području Male Subotice, obavljena su vještačenja te velik broj obavijesnih razgovora. Osumnjičeni je uhićen u jutarnjim satima 20. prosinca te će u zakonskom roku biti predan pritvorskom nadzorniku PU međimurske – objavila je policija.

S Mihaelovim ocem razgovarali smo i sredinom rujna, kada je policija pretraživala kuću u Maloj Subotici u kojoj živi njegov brat s dvojicom sinova.

– Nazvala me Mihaelova djevojka jer ga nije mogla dobiti. Rekla mi je da se išao naći s nekim prijateljem ili poznanikom kod ribnjaka, ali nije znala s kim. Prošao sam ondje, nisam vidio ni njega ni njegove stvari. Nisam mogao ni pomisliti da se dogodilo nešto ovako strašno – ispričao nam je tada Ivan L., dodajući da je svega nekoliko metara prošao od mjesta gdje je tijelo kasnije pronađeno, a da ga nije vidio.

Mihael je samo 12 dana prije ubojstva izašao iz zatvora, gdje je bio jer nije odradio društveno koristan rad za prekršaj iz 2021. godine.

Slučaj je komentirao i načelnik Općine Mala Subotica Valentino Škvorc, koji je pozvao na oprez.

– Iznenađen sam i šokiran informacijama koje su se pojavile u javnosti. Riječ je o maloj, povezanoj sredini i ne smijemo nikoga unaprijed osuđivati. Istraga i sudski postupak pokazat će što se doista dogodilo. Ako se eventualno dokaže da je bratić kriv, to će biti velik uteg za zajednicu – rekao je Škvorc.

Dodao je kako je važno suzdržati se od nagađanja dok pravosudna tijela ne donesu konačne odluke.