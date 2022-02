Petogodišnji dječak Rayan je prije nekoliko dana igrajući se upao u bunar i dok svijet čeka nove informacije o tome je li on dobro, po društvenim mrežama kruže priče o njegovim nevjerojatnim spasiocima.

POGLEDAJTE VIDEO Akcija spašavanja Rayana

Spasioci su bili u strahu da će se tunel koji su kopali paralelno s bunarom urušiti, pa su posljednjih nekoliko metara kopanja krenuli iskopavati rukama. Posljednje metre koje su dijelile svijet od dječaka su prepustili Aliju Saharouiju, stručnjaku za kopanje bunara da iskopa.

- On je više od heroja, on je anđeo kojeg je Bog poslao da spasi Rayana. On je stručnjak za kopanje bunara, ima naše poštovanje. Svijet je sretan što te ima - napisali su mu građani na društvenim mrežama.

Ali je navodno došao sa juga na sjever zemlje kako bi pomogao u akciji spašavanja nesretnog dječaka. Golim rukama je kopao posljednje centimetre do Rayana.

Dok su spasioci danonoćno kopali put do dječaka, žene iz okolnih sela su pripremale hranu za sve dobrovoljne spasioce.