Stižu orkanski vjetrovi. Evo gdje će puhati 150 kilometara na sat

Nakon kratkog zatišja, Hrvatsku zahvaća novi val lošeg vremena. DHMZ izdao je niz upozorenja zbog jake bure, kiše i snijega koji stižu već početkom tjedna.

Već tijekom utorka u Dalmaciji se očekuju kiša i pljuskovi, dok će u Gorskoj Hrvatskoj padati susnježica i snijeg. Sličan scenarij nastavlja se i u srijedu, kada će kiša biti češća u unutrašnjosti i na jugu, a snijeg ponovno u gorju.

- Jačat će vjetar, ali ovdje na sjeverozapadnu neće biti ni blizu onome u petak. Očekuju se jaki, olujni vjetrovi, većinom u gorskoj Hrvatskoj do 70 kilometara na sat. Pod Velebitom će puhati orkanski vjetrovi u utorak i srijedu do 150 kilometara na sat - rekla je za RTL, meteorologinja Damjana Ćurkov Majaroš.