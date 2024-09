Ovo je hat-trick! I direktorica uhićena za mito Škoriću je otišla s čela tvrtke prije uhićenja...

Nisu samo uhićeni HDZ-ovci Josip Škorić i Josip Šarić naprasno dali ostavke na svoje funkcije da bi ubrzo nakon toga bili uhićeni. Bivši direktor Hrvatskih cesta Josip Škorić je naglo dao ostavku prije mjesec dana, a razlozi nisu točno obrazloženi. Škorić je uhićen za primanje mita i namještanje poslova u petak. Gradonačelnik Otoka i HDZ-ov saborski zastupnik Josip Šarić je prošli tjedan podnio ostavku u Saboru, a danas je uhićen.

Kako smo već objavili, HDZ-ovci iz Škorićeva kruga su nam potvrdili da je on znao za izvide kao i vrh stranke, pa su ga tražili ostavku. Šarić je ostavku u Saboru dao jer je, navodno, također znao da će doći po njega. Kada su u subotu premijera Andreja Plenkovića pitali je li znao unaprijed za uhićenja i je li tražio ostavku od Škorića, on je to negirao. A i novoimenovani Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić je sinoć izjavio da premijer nije bio obaviješten o uhićenjima, a da on "nema utisak" da je Škorić znao da je pod izvidima i da će biti uhićen. Ako je vrh stranke znao za uhićenja prije nego su se ona dogodila i o tome obavijestio svoje članove, time im je dana i prilika za sklanjanje dokaza.

Ali sada otkrivamo i da se Sanda Bajtl, uhićena sa Škorićem, također povukla sa svoje funkcije netom prije uhićenja. Sanda Bajtl koja se sumnjiči da je dala mito Škoriću, a on njenoj tvrtki namjestio poslove, vlasnica je tvrtke Structivo. Ona je vlasnica tvrtke, a bila je i direktorica sve do 11. rujna kada Trgovački sud donosi rješenje o njenoj zamjeni. Prema odluci iz sudskog registra deset dana prije uhićenja, Bajtl je, kao vlasnica, samu sebe maknula s mjesta direktorice, a na njeno mjesto je imenovan Mirko Bušić. Kako stoji u rješenju o provedbi upisa 10 dana prije uhićenja, Bajtl je razriješena s 1. rujnom i od tog datuma je imenovan Bušić.

Inače, prokurist tvrtke i nekadašnji vlasnik je Boris Bajtl, suprug Sande. Ali on nije imao ovlasti da zastupa društvo samostalno i pojedinačno. Direktorska funkcija je važna jer omogućuje operativno funkcioniranje tvrtke. Bajtl je određen jednomjesečni istražni zatvor, a da je ostala direktorica i vlasnica, nitko ne bi imao direktorske ovlasti za voditi tvrtku, a ne bi je imao tko ni razriješiti jer to može učiniti samo ona kao vlasnica. Ovako će tko imati voditi tvrtku, a to što je vlasnica u istražnom zatvoru ne utječe na njihovo poslovanje.

Bajtl je, prema neslužbenim informacijama, bila u izvrsnim odnosima s uhićenim HDZ-ovim Škorićem.

Inače, policija je uz Škorića i Bajtl uhitila i predsjednika uprave Osijek Koteksa i bratića bivšeg šefa Hrvatskih cesta, Zorana Škorića. Zoran Škorić je uhićen na funkciji, ali time se ne otežava funkcioniranje tvrtke jer imaju još dva člana uprave. Za odlučivanje u tvrtki i u slučaju kada ih je bilo troje, bilo je potrebno dvoje članova uprave.

Uskok tereti Josipa Škorića da je namjestio dva posla vrijedna 10 milijuna eura Osijek Koteksu, a oni su onda prepustili dio poslova tvrtki Structivo Sande Bajtl. Bajtl mu je zauzvrat platila radove na obiteljskoj kući vrijedne preko 52.000 eura, a Škorić iz Osijek Koteksa je bratiću kupio i luksuzni automobil vrijedan 70.000 eura, objavio je Uskok.

Pregledali smo i sve ugovore o javnoj nabavi koje su Hrvatske ceste sklopile od 2018. godine do danas i nigdje među izvođačima službeno nema tvrtke Structivo. Oni niti su imali ljude i reference za poslove, ali su im očito ipak prepušteni nakon što je u ova dva slučaja Osijek Koteks prošao na,namještenim natječajima.