Ovo je hotelska soba u kojoj je prije 80 godina umro Tesla

“Dobar dan i dobro došli u hotel New Yorker...” Imam rezervaciju u vašem hotelu i volio bih odsjesti u sobi u kojoj je boravio Nikola Tesla...

- Samo trenutak... To su dvije sobe koje je gospodin Tesla spojio u jednu, ali nažalost, obje su zauzete.

Dobio sam sobu na katu iznad, ali tijekom boravka u slavnom njujorškom hotelu imao sam sreću zaviriti u Tesline sobe, koje se nakon njegove smrti iznajmljuju po regularnoj cijeni od oko 200 eura. Sobe su jednostavne, uređene u art deco stilu, s prekrasnim pogledom na Manhattan...

Veza između slavnog znanstvenika, rođenog u mjestu Smiljan pokraj Gospića, i hotela New Yorker trajala je od 1933. do 1943.

Naime, Tesla je umro na današnji dan, baš u hotelskoj sobi na 33. katu.

Foto: 24sata.hr

Tesla, koji je zbog svoje ekscentričnosti imao malo prijatelja, obožavao je New Yorker hotel. Dao je spojiti sobe 3327 i 3328 i pretvoriti ih u svoj dom. U to vrijeme hotel je tek sagrađen i kratko je bio najviša zgrada u New Yorku.

U prekrasnom art deco stilu, s 43 kata, vlastitim električnim generatorom koji je mogao proizvesti energiju za opskrbu 35.000 ljudi, klizalištem, bolnicom... Ipak, Tesla nije previše mario za glamur, živio je skromno i usamljeno, a najveća ljubav bili su mu golubovi. Svaki dan je šetao do Bryant Parka, u blizini Times Squarea, kako bi mogao hraniti “svoje” golubove...

Čovjek koji je svojim izumima u području elektrotehnike i radiotehnike promijenio svijet i pokrenuo industrijsku revoluciju, nije se za života proslavio u mjeri u kojoj je zaslužio. Djelomičan razlog je njegova ekscentričnost zbog koje nikada nije uspio unovčiti genijalne izume pa je potkraj života živio od honorara iz domovine. Iako mu je trebao novac, 1912. je odbio primiti Nobelovu nagradu iz fizike jer je tvrdio da njegov suprimatelj Thomas Alva Edison nije pravi znanstvenik... Tek nakon njegove smrti svijet je zapravo uvidio njegovu genijalnost, a u Americi je Tesla postao simbol ujedinjene snage svih naroda u svrhu mira i znanosti. Na datum njegova rođenja, 10. srpnja, u New Yorku i mnogim drugim američkim državama slavi se Dan Nikole Tesle. Osim plaketa na hotelskim sobama u kojima je Tesla boravio te pročelju hotela, njegovo ime može se pronaći po cijelom Manhattanu. Natpis “Ugao Nikole Tesle” je postavljen na križanju 40. ulice i Šeste avenije, Tesline fotografije su postavljene u muzeju Kipa slobode i brojnim drugim muzejima...

Foto: 24sata.hr

Nakon Tesline smrti hotel se voli hvaliti kako je u njihovim sobama živio i umro taj slavni znanstvenik i izumitelj, a u velikom tekstu objavljenom u poznatom New Yorker magazinu autor Mark Singer piše: “Prema riječima Josepha Kinneya, glavnog inženjera i arhivista New Yorker hotela, tri su kategorije najčešćih gostiju: mogu vidjeti i istaknute političke figure 1. Inženjeri elektrotehnike i tehnološki entuzijasti 2. Ljudi koje zanimaju NLO-i, smrtonosne zrake, putovanje kroz vrijeme i antigravitacijski zrakoplovi 3. Hrvati i Srbi. To su kategorije ljudi, koje žele posjetiti i spavati u hotelu u kojem je živio slavni Nikola Tesla...”

Često se u hotelu na velikog znanstvenika koji nije zaboravio svoju domovinu s ovih područja. Tadašnji hrvatski predsjednik Stjepan Mesić i srbijanski predsjednik Boris Tadić zajednički su odali počast Nikoli Tesli. Položili su vijenac i cvijeće na spomen-obilježje, te posjetili njegovu sobu u New Yorker. Na vijencu je stajala poruka: “U spomen (Mesićev dio teksta), niti svoj narod, ali je pripadao cijelom svijetu (Tadićev dio).

“Nitko nije imao veći međunarodni domet s područja bivše Jugoslavije kao Nikola Tesla” istaknuli su Mesić i Tadić.

Nikola Tesla u New York je stigao 1884., kao 28-godišnjak, s 20 dolara u džepu. Umro je bez dovoljno priznanja za svoje genijalne izume, ali danas ga slavi i poštuje cijeli svijet. A na ovim prostorima Nikolu Teslu cijene i zbog svojih pacifističkih stavova kojima je hladio strasti u domovini... “Kad bi se vaša mržnja pretvorila u električnu energiju, mogla bi obasjati sve naše gradove i sela.”

Najčitaniji članci