Obavijesti

News

Komentari 16
KRAH NAKON REVOLUCIJE

Ovo je Iran prije revolucije 1979. godine: Zlatno doba na krilima nafte i obrazovanih žena

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Ovo je Iran prije revolucije 1979. godine: Zlatno doba na krilima nafte i obrazovanih žena
4
Foto: Profimedia

Ipak, korupcija je bila raširena, a jaz između bogatih i siromašnih postajao je sve veći. Brza modernizacija i vesternizacija stvorile su kulturni vakuum koji je mnoge Irance, osobito mlade i siromašne migrante u gradovima, gurnuo prema svećenicima

Admiral

Fotografije Irana iz sedamdesetih godina prošlog stoljeća danas djeluju kao prizori iz nekog paralelnog svemira. Na njima se vide žene u minicama i po posljednjoj pariškoj modi, muškarci i žene koji se druže u barovima i kinima, te ulice Teherana koje pulsiraju energijom grada koji se s pravom nazivao "Parizom Bliskog istoka". Bio je to svijet koji je, barem na površini, jurio prema modernoj, zapadnjačkoj budućnosti, da bi se samo nekoliko godina kasnije survao u teokraciju koja je izbrisala gotovo sve tragove tog vremena.

Zlatno doba na krilima nafte

Pod vlašću šaha Mohammada Reze Pahlavija, Iran je sedamdesetih doživljavao ekonomski procvat. Zahvaljujući naftnom bumu, zemlja je imala jednu od najbrže rastućih ekonomija na svijetu. Strani kapital i utjecaj preplavili su zemlju, a elita u gradovima živjela je luksuznim životom po uzoru na Zapad. Šahov program modernizacije, poznat kao Bijela revolucija, donio je niz reformi koje su transformirale društvo. Izgrađena je moderna infrastruktura, otvarala su se sveučilišta, a sekularno obrazovanje bilo je državni prioritet.

The image is of Shiraz, the 5th most populated city in Iran as it was in 1978 seen here in the souk, suq, market place. Shiraz is seen as a cultural city famed for its rose gardens, the home of the Persian Poet Saadi and the original source of the Shiraz
Foto: Profimedia

Kulturni život bio je bogat i otvoren. Iranci su slušali zapadnjačku glazbu, gledali holivudske filmove i uživali u slobodama koje su danas nezamislive. Odlazak u diskoteku ili na plažu gdje su se muškarci i žene kupali zajedno bio je uobičajen dio života urbane srednje klase. Iran je bio ključni saveznik Sjedinjenih Američkih Država i Europe, a njegova vojska jedna od najmoćnijih u regiji.

Žene kao simbol napretka

Napredak je bio najvidljiviji u položaju žena. Nakon što su 1963. godine dobile pravo glasa, Iranke su ubrzano osvajale javni prostor. Mogle su raditi kao sutkinje, ministrice i diplomatkinje. Obiteljski zakon štitio je njihova prava, omogućavajući im razvod i skrbništvo nad djecom, dok je dobna granica za udaju podignuta na 18 godina. Sveučilišta su bila puna studentica, a do 1978. godine žene su činile više od trećine sveučilišno obrazovane radne snage.

This cityscape image looking towards the Madresse Madac-I-Shah mosque and school and the Chahar Bagh Avenue is one of the main roads in the cultural city of Isfahan as it was in 1978
Foto: Profimedia

Nošenje hidžaba bilo je stvar osobnog izbora, a ne zakonske prisile. Mnoge žene, osobito u gradovima, prigrlile su zapadnjačku modu kao simbol svoje emancipacije. Ta slika slobodne i obrazovane Iranke postala je ključni dio šahove propagande kojom se Iran predstavljao kao svjetionik modernosti na Bliskom istoku.

Naličje sjajne fasade

Ipak, ispod blještave površine tinjalo je duboko nezadovoljstvo. Šahova vladavina bila je autokratska. Politička opozicija bila je zabranjena, a kritičare režima proganjala je zloglasna tajna policija SAVAK, poznata po brutalnim metodama mučenja i nadzora. Dok je urbana elita uživala u bogatstvu, golema većina stanovništva u ruralnim područjima živjela je u siromaštvu, osjećajući se otuđeno od zapadnjačkih reformi koje su smatrali napadom na tradiciju i islamske vrijednosti.

Korupcija je bila raširena, a jaz između bogatih i siromašnih postajao je sve veći. Brza modernizacija i vesternizacija stvorile su kulturni vakuum koji je mnoge Irance, osobito mlade i siromašne migrante u gradovima, gurnuo prema svećenicima koji su nudili duhovnu utjehu i kritizirali šahovu "pokvarenost" i služenje stranim interesima.

Street scenes in the Naqshe Jahan Square of Isfahan as it was in 1978. The square was developed by Shah Abbas in the 16th century as a meeting place and is the location of many of Isfahan,s fine buildings.
Foto: Profimedia

Revolucija koja je sve promijenila

Godine 1979. dogodila se Islamska revolucija, neobičan spoj različitih frustracija. Protiv šaha su se ujedinili svi: sekularni intelektualci, studenti koji su tražili demokraciju, ljevičari, trgovci iz bazara i, najvažnije, vjerske vođe predvođene ajatolahom Ruholahom Homeinijem. Iz egzila u Parizu, Homeini je postao simbol otpora, vješto koristeći kasete i pamflete kako bi širio svoje poruke i obećavao pravdu, neovisnost i povratak islamskim vrijednostima. Mnogi, uključujući i brojne žene, povjerovali su da revolucija donosi više slobode i jednakosti.

Nakon što je šah pobjegao iz zemlje u siječnju 1979., Homeini se trijumfalno vratio. Ubrzo je postalo jasno da njegova vizija budućnosti nema mjesta za njegove sekularne i ljevičarske saveznike. Vjerski tvrdolinijaši brzo su preuzeli sve poluge vlasti i uspostavili teokraciju.

Street scenes in the Naqshe Jahan Square of Isfahan as it was in 1978. The square was developed by Shah Abbas in the 16th century as a meeting place and is the location of many of Isfahan,s fine buildings.
Foto: Profimedia

Svijet okrenut naglavačke

Promjene su bile brze i brutalne. Sve napredne reforme koje su se odnosile na žene ukinute su preko noći. Hidžab je postao zakonska obveza, a na ulice je poslana "moralna policija" da nadzire odijevanje i ponašanje. Dob za udaju djevojčica spuštena je na samo devet godina, kasnije podignuta na 13. Žene su masovno otpuštane s javnih funkcija i poticane da se vrate kući. Danas, paradoksalno, žene čine više od 60 posto studenata u Iranu, no pristup tržištu rada i političkim pozicijama im je drastično ograničen. Nekada globalno integrirana zemlja, danas je pod teškim međunarodnim sankcijama, s visokom inflacijom i nezaposlenošću. Sjećanje na Iran iz sedamdesetih ostaje kao bolan podsjetnik na izgubljenu budućnost i kao inspiracija novim generacijama koje se, poput svojih baka, ponovno bore za slobodu.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 16
Rat sad zahvaća i Mediteran! EU je već podijeljena! Stručnjak: 'Idu na ostvarivanje ovog cilja'
ESKALACIJA NA BLISKOM ISTOKU

Rat sad zahvaća i Mediteran! EU je već podijeljena! Stručnjak: 'Idu na ostvarivanje ovog cilja'

Iran je napao i britansku bazu na Cipru. Grci spremni odgovoriti. EU zemlje podijeljenih stavova oko pomaganja SAD-u. Sukob se širi regijom
Par sati nakon napada Izraela i SAD-a na Iran, na Krk je sletio Boeing. Evo tko je bio u njemu!
DOZNAJEMO

Par sati nakon napada Izraela i SAD-a na Iran, na Krk je sletio Boeing. Evo tko je bio u njemu!

Slijetanje na Krk bilo je svega nekoliko sati nakon što su Izrael i Sjedinjene Američke Države napali Iran te nakon zatvaranja zračnog prostora
Pogodili nuklearno postrojenje u Iranu. Raste broj mrtvih
IZ MINUTE U MINUTU

Pogodili nuklearno postrojenje u Iranu. Raste broj mrtvih

Četvrti je dan rata, borbe se ne smiruju. Iako je Iran ostao bez cijelog državnog vrha, stalno bombardira Izrael i američke baze na Bliskom istoku. Trump i Rubio tvrde da najžešći udari tek dolaze

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026