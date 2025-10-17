Obavijesti

Ovo je istina o čovjeku kojem su uzeli ulicu: Pa on je do kraja rata bio u ustaškom zatvoru!

Piše Alen Galović,
Ovo je istina o čovjeku kojem su uzeli ulicu: Pa on je do kraja rata bio u ustaškom zatvoru!
Tomaševićeva vlast promijenila je ime ulice nazvane po industrijalcu Arku, tvrdeći da je bio suradnik i simpatizer ustaša. Express donosi detalje iz sudskih presuda i dokumente koji dokazuju suprotno: On je žrtva nacizma

Prošao je mariborski voz od Vrapča. Ulazi na Južni kolodvor. Sjećam se: restoran u Zidanom Mostu 1914. godine, na povratku iz Venecije. Čekali smo osobni voz iz Maribora čitavu noć, Vladimir Arko i ja. On je bio na povratku sa svojih ljubljanskih zaruka sa Pipom Tavčarovom. Bio je pijan od zanosa. Plinska rasvjeta restauracije blijedozelenkasta, a dolje šumi Sava i plovi mjesec nad tintastim oblacima.

