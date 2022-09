Ovo je izraelska top bolnica koja može biti uzor Hrvatskoj: 'Naše liječnike učimo empatiji'

U Hrvatskoj se zdravstvo doslovno raspada, prokišnjavaju krovovi bolnica, uređaji vrijedni milijune eura ne rade, liste čekanja su već godinama goleme, pacijente u bolnicama (ne sve, ali dobar dio) tretiraju kao osobe nižeg reda, do Hitne je gotovo pa nemoguće doći, a ako vam i dođe Hitna, onda kao u slučaju pokojnog novinara Vladimira Matijanića vas tretiraju kao da nemate pametnijeg posla nego zvati Hitnu. Također i ako dođete sami na Hitnu, ne znači da će vas uvijek shvatiti ozbiljno i pregledati kako treba, što mnogi plaćaju životom. Tako je i dječak iz Metkovića, Gabrijel Bebić, preminuo u dobi od devet godina, a sve mu je počelo upalom grla, otac ga je više puta dovodio na Hitnu i nisu mu vjerovali da je dječaku loše te su ga vraćali doma. Njegov zadnji posjet Hitnoj ujedno je bio i posljednji jer je dječak ubrzo preminuo, iako mu ni taj konkretan dan nisu vjerovali pa su ga slali od vrata do vrata, sve dok mu na kraju pomoć nije pružila dr. Ksenija Kaleb, no tad je već bilo prekasno.