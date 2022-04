'Ovo je Jelisej (13), Rusi su mu mahnuli pa ga strijeljali. Gorite u paklu! Nema oprosta za vas'

U Ukrajini i dalje raste broj žrtava ruskih okupatora – samo u posljednjem danu ozlijeđeno je šestero ukrajinske djece. Ured glavnog tužitelja Ukrajine objavio je nove informacije o broju djece žrtava tijekom ruske invazije na Ukrajinu.

- Više od 578 djece ozlijeđeno je u Ukrajini kao posljedica oružane agresije Ruske Federacije. Od jutra 20. travnja službeni broj poginule djece nije se promijenio - 205. Porastao je broj ozlijeđenih - 373.

Pogledajte video: Azov dočekao Ruse u zasjedi

'Mahnuli su im pa su ih strijeljali'

Ove brojke nisu konačne jer se radi na njihovom utvrđivanju na mjestima aktivnih neprijateljstava, na privremeno okupiranim i oslobođenim područjima.

UNICEF je još 24. ožujka objavio informaciju da je više od polovice ukrajinske djece bilo prisiljeno napustiti svoje domove nakon mjesec dana rata i da je nasilje u cijeloj zemlji dovelo do krize dječjih prava koja bi mogla trajati generacijama.

Potresna priča

Ovih dana na svim društvenim mrežama pojavile su se ove zastrašujuće fotografije dječaka koje nikoga nisu mogle ostaviti bez emocija. Njegovu priču ispričala je Tetiana Nakonečna na Facebook stranici Typična Kijevska regija.

- Ovo je kapa 13-godišnjeg Jeliseja iz grada Brovary. A ovo je bijela majica koju je dečko obukao preko jakne da rusi vide - to su mirni ljudi. A oni su ubili Jeliseja dok su on i njegova majka i trogodišnji brat pokušavali pobjeći iz tada okupiranog sela Peremoha u okrugu Baryšiv. Prvo su išli pješke, a onda su se vozili u koloni od pet automobila. Rusi su sigurno vidjeli da su to mirni ljudi: žene, djeca. Pustili su ih. Čak su na kraju i mahnuli njima. A onda su strijeljali kolonu. Poginulo je sedam osoba. Među njima i Jelisej. Ležao je iza u autu kao mače. Zašto su ubijeni? Zato što su htjeli izaći iz pakla u koji su ove zvijeri pretvorile selo?

Mlađem bratu rekli da je Jelisej na oblaku

- Majka Inna je dva puta pokopala sina. Prvo u vrtu, u blizini kuće u selu Peremoha, gdje su se skrivali od projektila i granata. Pokopala je bez svećenika, bez lijesa i bez oca. Jelisejin se otac tada borio na frontu. Ove ubojice nisu dopuštale ni da se dječakovo tijelo odnese na groblje. Jelisej je ponovno pokopan na novom groblju u gradu Brovary. U zatvorenom lijesu. Njegov otac nije vidio tijelo. Inna je željela da se sjeća svog djeteta još kad je bio živ. Supruga su pustili na sprovod. Uskoro će se vratiti u rat.

- Mislila sam da sam navikla na tuđu tugu i činilo se da sam malo otvrdnula. Ali nisam mogla suspregnuti suze pred monitorom dok sam pisala ovu priču. Bila sam fizički potresena od bijesa. Ne znam kako se Inna drži. Gdje uzima snagu. Kaže da je jako podržava mlađi Jehorčik. Briše suze mami i tati i traži da ne plače. Rečeno mu je da je Jelisej na oblaku.

Nema oprosta, gorite u paklu

- Inna kaže da rašisti nisu zaslužili laku i brzu smrt koja ih je zadesila na našoj zemlji. Moraju biti mučeni po komadiću. Jače nego što su ubijali naše ljude. Slažem se sa svakom riječju! Budite prokleti do sedmog koljena, gorite u paklu, rašisti! Neće vam biti oprošteno ni na ovom ni na onom svijetu. Vi ste odgovorni za sve. I mordor će biti uništen - piše Tetiana Nakonečna.

