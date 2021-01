Istaknuo je kako \u0107e svi dogovoreni natje\u010daji krenuti ve\u0107 kroz ovaj i idu\u0107i tjedan, smatra da \u0107emo potro\u0161iti sva sredstva, ali i naglasio kako sve treba biti transparentno i po zakonu.

Me\u0111utim, sve je zasjenila dinamika cijepljenja i usporavanje distribucije dogovorenih koli\u010dina koje ne\u0107e stizati onim tempom kako se isprva \u010dinilo.

- Mi smo na sastanku pro\u0161log tjedna dogovorili \u010dvrst stav da se treba po\u0161tovati razli\u010dita dinamika isporuke cijepiva. Ve\u0107 sam ranije govorio da \u0107e diplomacija oko cjepiva biti glavna sintagma ovih mjeseci i to se pokazalo to\u010dnim, a sada se diplomacija oko cjepiva pomalo pretvara u kidnapiranje cjepiva. Odre\u0111ene zemlje pla\u0107aju vi\u0161e nego \u0161to je dogovoreno. Mi jo\u0161 nismo i\u0161li prema drugim cijepivima osim prema onima oko kojih smo se ve\u0107 dogovorili - istaknuo je premijer.

- Do ljeta imamo pokrivenu svu ugro\u017eenu populaciju. Mislim da \u0107emo osigurati doze za drugu turu cjepiva. Rok je 21. dan i mo\u017ee se produ\u017eiti. Ne\u0107e se do\u0107i u opasnost da netko ne dobije drugu dozu. Postoje na nacionalnoj razini mali broj politi\u010dara koji je primio prvu dozu. Predsjednik je izrazio \u017eelju da primi. Ponudili smo isti tretman Saboru, dio ministara je primio. To su po meni va\u017ene poruke, i to je mala doza cjepiva - istaknuo je.

Na pitanje o drugim na\u010dinima nabave cjepiva Plenkovi\u0107 ka\u017ee da nisu o tome razmi\u0161ljali, poput primjerice da se Hrvatska izravno obrati proizvo\u0111a\u010dima cjepiva

- Jednom kad se to napravi, onda je gotovo - rekao je Plenkovi\u0107 i dodao:

- Ako imate ugovor koji ste ispregovarali i pla\u0107ate ne malu cijenu, ne vidim smisla za novim pregovorima ili nu\u0111enjem vi\u0161e cijene. Mislim da je normalno da obje strane ispo\u0161tuju \u0161to je dogovoreno i iskoristit \u0107emo sva sredstva koja imamo da se to i dogodi - rekao je.

- Trenutno u EU vlada veliki oprez zbog novih varijanti virusa. I sami problemi s isporukom cjepiva nala\u017eu da moramo biti oprezni kako bi mirni do\u010dekali prolje\u0107e. Mi smo zadovoljni s dinamikom pada brojeva, ali moramo biti oprezni. Ministri su dobili naloge da poku\u0161aju prona\u0107i neke segmente gdje mo\u017eemo napraviti odre\u0111ene pomake. Re\u0107i \u0107emo sve o mjerama, sada nije trenutak, a moramo ne\u0161to ostaviti i sto\u017eeru - rekao je Plenkovi\u0107 otkriv\u0161i kako danas imamo oko 130 novozara\u017eenih.