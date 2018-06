Ovo je kraj? SDP se uništava, to više nije pitanje Bernardića

U SDP-u vrije. Nezadovoljnici u spremaju udar na predsjednika Davora Bernardića. O tome javno govore, ali bez imena i prezimena. Broja im se još ne zna, ali se zna da na čelu žele ili Peđu Grbina ili Sinišu Hajdaša Dončića. Uglavnom, skupljaju se potpisi na peticiju kojom bi se do kraja tjedna trebalo od njega zatražiti da odstupi.

S obzirom na to da taj scenarij nije izgledan, peticija koju bi prema tvrdnjama Bernardićevih oponenata trebao potpisati velik broj bitnih ljudi u stranci, trebala bi im poslužiti kao argument za Predsjedništvo i Glavni odbor da su članovi za smjenu aktualnog šefa. S obzirom na to da stranačka tijela i dalje kontrolira aktualni šef stranke oponenti rade na tome da osiguraju većinu za provedbu svog plana.

Nezadovoljnici politikom koju provodi Davor Bernardić šteti SDP-u, a dokaz tome su i ankete koje pokazuju pad popularnosti. Zamjeraju mu što ništa nije naučio iz vlastitih pogrešaka dok je vodio zagrebačku organizaciju, koja je pod njegovim vodstvom srozana na najniže grane, a takvu politiku nastavio je provoditi i nakon preuzimanja središnjice. Navode i da SDP nikada nije bio u situaciji kao danas da je predsjednik po rejtingu slabiji od stranke.

"Rušimo ga za boljitak SDP-a"

- Davor Bernardić kaže da mi rušimo SDP, no istina je da rušimo njega za boljitak SDP-a - kaže izvor iz stranke. Nezadovoljnici Bernardićevom politikom kažu i kako je glavni Bernardićev problem što ne sluša nikoga osim ljudi kojima se okružio. I dok ima onih koji smatraju da od ove akcije neće biti ništa, drugi navode kažu da se ide do kraja. U stranci postoji i bojazan da bi neuspjeh ove akcije mogao dovesti do raskola.

- Nije to bojazan, u SDP će sigurno doći do raskola jer nakon svega do sada iznijetog u javnost, neki ljudi morat će izaći imenom i prezimenom. Oni mogu 50 posto već računat na izbacivanje iz stranke. To nekako tako ide u SDP-u - kaže nam SDP-ovac dobro upućen unutarstranačku politiku koji poput ostalih ne želi da mu objavimo ime. On je uvjeren da Bernardić neće dati ostavku.

"Bero je bez SDP-a nigdje"

- Pa što je vama?! Tko će njega zaposliti ako to napravi? Više ne bi ušao ni u Sabor, a da o Europskom parlamentu ne govorimo. On će se boriti za vlastiti interes pa premda zapalio SDP. No ujedno je uvjeren da je stvoren za čelo stranke tako da u tim svojim oblacima ni ne vidi problem. Inače kao čovjek je dobar dečko, ali nije za vođu - zaključio je. A drugi nam pojašnjava: “U akciju smo krenuli jer želimo da SDP dobije lidera s kojim će moći biti alternativa trenutačno vodećima. Nema odustajanja. Do kraja tjedna sve će se znati."

Komadina bi ga mijenjao

Prvi čovjek koji čuva leđa Bernardiću - Zlatko Komadina - novinarima je jučer između ostalog rekao: “To što neki sada ne vole što neki vode stranku pa su valjda greškom izabrani. Čujte - mi s greškom!? Roba s greškom se dobro prodaje na tržištu”. Ujedno je na pitanje razmišlja li Bernardić o ostavci rekao da će “Bernardić napraviti sve u interesu SDP-a”.

Ubrzo se ispravio rekavši da do toga neće doći. On sam kaže da nema ambicija voditi stranku. Pitali su ga i je li spreman voditi SDP dođe li do smjene Bernardića jer je nakon njega dobio najveći broj glasova: “Pa čujte, dogodi li se curi dite, ili ćemo je ženiti ili ćemo prije svega ići u rodilište”.