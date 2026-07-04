Ovo je nova predsjednica Perua

Fujimori je u drugom krugu izbora održanom 7. lipnja osvojila 50,135 posto glasova te u svom četvrtom pokušaju izborila predsjednički mandat. Njezin protukandidat, ljevičarski zastupnik Roberto Sanchez, osvojio je 49,865 posto glasova, što znači da je razlika iznosila oko 50.000 glasova od ukupno 18 milijuna birača.

"Utvrdit ćemo sve najbolje prakse, inicijative i projekte koji su dali rezultate kako bi se mogli nastaviti provoditi", rekla je Fujimori u sjedištu svoje stranke, okružena suradnicima. Dodala je da "danas počinje novo razdoblje za Peru - razdoblje odgovornosti, dijaloga i konkretnih rezultata kojima ćemo vratiti povjerenje u naše institucije".

Ova tijesna pobjeda predstavlja svojevrsni preokret u odnosu na izbore 2021., kada je Fujimori izgubila od tadašnjeg ljevičarskog predsjednika Pedra Castilla za otprilike 45.000 glasova. Castillo je 2022. opozvan i zatvoren nakon pokušaja raspuštanja Kongresa. Sanchez se smatra političkim nasljednikom Castilla te je poručio da neće priznati Fujimorinu vladu, tvrdeći - bez predočenih dokaza - da je na izborima počinjena prijevara.

Potporu je ponajviše dobio u ruralnim dijelovima Perua, gdje je u ranom dijelu prebrojavanja vodio, a tijesnu prednost ostvario je i među glasovima birača unutar zemlje.

Fujimori je, s druge strane, ostvarila uvjerljivu prednost u glavnom gradu Limi te među biračima u inozemstvu, što joj je na kraju donijelo pobjedu.

Dugotrajno i neizvjesno prebrojavanje glasova dodatno je razotkrilo duboku političku polarizaciju i nestabilnost u zemlji, koja je u posljednjem desetljeću dovela do smjene više predsjednika.

Kada 28. srpnja preuzme dužnost, Fujimori će postati deseta predsjednica Perua od 2016. godine. Naslijedit će privremenog predsjednika Josea Balcazara, koji je na čelo države došao u veljači nakon niza smjena predsjednika zbog optužbi za korupciju ili zlouporabu ovlasti.

Njezina pobjeda potvrđuje nastavak jačanja desnice u Latinskoj Americi. Novoizabranoj predsjednici već su čestitali argentinski predsjednik Javier Milei i čileanski José Antonio Kast. Američki državni tajnik Marco Rubio također je čestitao Fujimori, poručivši da se administracija predsjednika Donald Trump raduje produbljivanju suradnje s Peruom na području sigurnosti, ulaganja i trgovine. Njezina pobjeda pozitivno je odjeknula i na financijskim tržištima, koja su prethodno bila uznemirena mogućnošću Sanchezove izborne pobjede.

Keiko Fujimori (51) kći je pokojnog predsjednika Alberta Fujimorija, koji je Peruom vladao čvrstom rukom od 1990. do 2000. godine. Tijekom njegova mandata zemlja je porazila maoističke pobunjenike i obuzdala hiperinflaciju, no obitelj Fujimori i danas izaziva duboke podjele u peruanskom društvu.

Alberto Fujimori odslužio je 16 godina zatvora zbog kršenja ljudskih prava, dok je Keiko godinama bila pod istragom zbog navodnog nezakonitog financiranja izbornih kampanja. Optužbe su odbačene prošle godine. Tijekom istrage, između 2018. i 2020., više je puta bila pritvarana te je u zatvoru provela gotovo godinu i pol.