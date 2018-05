Ovo je novopečeni ministar, a sve oko njega je bORGIJANJE

Novi mailovi grupe Borg - koji Andreja Plenkovića guraju još dublje u blato - potvrđuju točnost Expressova prošlotjednog otkrića - skupina oko Martine Dalić pripremila je perfidnu prodaju HEP-a, a kako to nije prošlo, poput pelikana koji serijski bacaju ribu u kljun, spremili su se za sljedeće prodaje dionica putem javne ponude (IPO), na kojima bi opet uzeli milijune...

- Bravo, svaka čast! Na kraju je to bilo ipak jedno lijepo iskustvo. Ja se nadam da će Rusi kupiti barem tri mjeseca vremena da nam prođe jedan IPO-čić (kad već nije HEP) u svibnju :)... A onda nakon toga neka ljeto započne u bojama našeg zakona, piše u mailu koji je Tonći Korunić iz InterCapitala poslao Borg grupi 31. ožujka, nakon što je zakon prošao na Vladi, objavio je portal Index. Dalić i ortaci računali su na to da će građani “progutati” privatizaciju HEP-a ako im se kaže da je to za kupnju Ine i da je to “samo 25 posto” (tako je počelo i s Inom!). Kupnje neće biti, ali ćemo bankama koje rade elaborat o procjeni platiti milijune kuna.

Ovaj Korunićev mail, upućen Anti Ramljaku, Martini Dalić i Tomislavu Matiću (svi usko povezani s bivšim ministrom financija Borislavom Škegrom) te ostalim sudionicima u kreiranju “lexa Agrokor”, potkrepljuje otkriće našeg novinara Ivana Pandžića koji je u tjedniku Express detaljno opisao mrežu koja je prije “lex Agrokora” osmislila model za HEP. Idejni guru ove skupine je Škegro, a akteri koji su ga trebali provesti isti oni koji su svoje talente pokazali na Agrokoru.

Njima sve, nama ništa

Njihove je domete, piše Nacional, precizno, jednostavno i razumljivo opisao dr. Željko Lovrinčević: “Američki će fondovi na kraju uzeti novac, ruske banke vlasništvo, mali dioničari sve će izgubiti, a savjetnička će družba, skupljena pod skutima smijenjene Martine Dalić, odnijeti pola milijarde kuna”.

Pojednostavljeno, Rusima, Amerikancima i “borgovcima” pripada sve, građanima ništa - osim eventualnih dugova i mogućih sudskih troškova koje će proizvesti “lex”.

Neobično je kako je ruska priča u Agrokoru proživjela pravi salto mortale. Prema mnogim indicijama, pisanje “lexa Agrokor” bilo je poduprto sugestijama američkih diplomata u Hrvatskoj koji su pripadali Obaminoj administraciji - koja je prema Rusima imala znatno agresivniji stav od Trumpove. Ruska je Sberbanka na početku priče brutalno izbačena iz igre jer im nije priznato potraživanje pa je došlo i do parničenja u Londonu, koje su Rusi izgubili. Obje su ruske banke, VTB i Sberbanka, spadale u skupinu neosiguranih vjerovnika koji svoj novac nisu osigurali kvalitetnim hipotekama - navodno se nisu upisale na vlasništvo. Sad, međutim, na kraju balade Sberbanka i VTB postaju glavni igrači, a nakon postizanja nagodbe mogu postati i većinski vlasnici Agrokora, ako otkupe udio od Knighthead fonda!? Rusi su, dakle, na nejasan način od autsajdera postali dirigenti ove igre - a o njoj ovisi i politička sudbina Andreja Plenkovića. Uspije li nagodba, Rusi uzimaju Agrokor i s tim dobivaju golem utjecaj u Hrvatskoj.

Rusi neće rušiti Vladu

Mogu inicirati i stečaj, čime bi srušili Vladu, jer su male šanse da bi Plenković preživio neuspjeh nagodbe uz koju je vezan pupčanom vrpcom i za koju je založio sav svoj politički kapital. No Rusima se vjerojatno ne isplati rušiti Vladu koja je prilikom ove prinudne rekonstrukcije obogaćena čovjekom koji s njima navodno ima vrlo bliske veze - a to je Darko Horvat. Tjednik Nacional objavio je pravosudni non paper dokument u kojemu piše da je Darko Horvat “na poziciju unutar HDZ-a i bivšu poziciju ravnatelja Uprave za energetiku u Ministarstvu gospodarstva u vrijeme Ive Sanadera bio postavljen uz izravnu intervenciju Joze Petrovića, bivšeg člana uprave Ine tijekom vlade Ive Sanadera. Horvat je operativac ove lobističke skupine s ciljem potpune predaje Ine mađarskom MOL-u” piše u dokumentu.

Plenković je, kako god, ovim kupio nešto naklonosti desnice i Rusa, što će mu biti dovoljno za nekoliko mjeseci mira - ne bude li novih mailova.

