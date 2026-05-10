ILEGALNO GA POSJEDOVAO

Ovo je oružje kojim je muškarac ubio šefa krim policije u Krapini

Piše 24sata,
Foto: Josip Mikačić/PIXSELL

Očevidom je rukovodila dežurna zamjenica Županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu, a proveden je u suradnji s Ekipom za očevide i stručnim službama Policijske uprave zagrebačke

Šef krim policije Policijske uprave krapinsko-zagorske Robert Grilec (52) u nedjelju je ujutro sjedio u kafiću u Krapini i naručio kavu kada je u lokal ušao Marin G. (52) te prema njemu ispalio tri hica iz vatrenog oružja. Grilec je preminuo na mjestu, a osumnjičeni je potom izašao iz kafića i pucao u sebe. Gosti i zaposlenici odmah su pozvali policiju i hitnu pomoć, a teško ozlijeđeni muškarac helikopterom je prevezen u KB Dubrava. Policija je ranije za 24sata potvrdila da je osumnjičeni ilegalno posjedovao oružje.

Krapina: U pucnjavi u kafiću ubijen policajac
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Glavni ravnatelj policije Nikola Milina rekao je u nedjelju da je osumnjičeni za ubojstvo policajca ranije više puta prekršajno i kazneno prijavljivan te da nije mogao zakonito posjedovati vatreno oružje, što će biti predmet kriminalističkog istraživanja.

Kriminalističko istraživanje provode policijski službenici Policijske uprave zagrebačke u koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Zagrebu, a istraga će pokazati motiv i okolnosti zločina, rekao je Milina u Dnevniku HRT-a.

Dodao je kako je policija i ranije postupala prema osumnjičenom muškarcu, protiv kojega su podnošene prekršajne i kaznene prijave, o čemu su bili obavještavani državno odvjetništvo i sud.

Krapina: Policijski očevid na mjest ubojstva šefa krim policije Roberta Grileca
Krapina: Policijski očevid na mjest ubojstva šefa krim policije Roberta Grileca | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

- Osumnjičeni nije mogao zakonito posjedovati vatreno oružje, pa će i to biti predmet kriminalističkog istraživanja - rekao je Milina.

Naveo je da su u posljednjih pet godina zabilježena 32 pokušaja ubojstva policijskih službenika, dok posljednje ubojstvo policajca datira iz 2009. godine.

Krapina: Policijski očevid na mjest ubojstva šefa krim policije Roberta Grileca
Krapina: Policijski očevid na mjest ubojstva šefa krim policije Roberta Grileca | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

