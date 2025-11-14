Obavijesti

News

TURSKI PILOT

Ovo je pilot koji je poginuo kod Senja: 'Hasan je ove godine imao jednu avionsku nesreću'

Piše Ivan Štengl,
Ovo je pilot koji je poginuo kod Senja: 'Hasan je ove godine imao jednu avionsku nesreću'
Mještani Krivog Puta osjetili su tresak i vidjeli zrakoplov kako gori kraj ceste. Na mjesto nesreće u petak će doći i glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin, a sve je osigurala policija

Pilot turske Uprave za šumarstvo poginuo je u četvrtak oko 17 sati nakon što se njegov zrakoplov Airtractor AT802, oznake Orman 25, srušio u mjestu Krivi Put nedaleko od Senja.

Turski zrakoplov AirTractor srušio se kod Senja 04:09
Turski zrakoplov AirTractor srušio se kod Senja | Video: 24sata/Hrvoje Kostelac/Pixsell

Kako javljaju turski mediji u padu aviona poginuo je pilot Hasan Bahar (45). On je ove godine već imao jednu avionsku nesreću u kojoj je bio ozlijeđen.

Guverner Muğle Idris Akbıyık posjetio je tada u bolnici Hasana Bahara.

Prema zasad dostupnim informacijama, dva su Airtractora poletjela iz turskog Çanakkalea na redovno održavanje u Zagreb, no zbog lošeg vremena u srijedu su sletjeli u Zračnu luku Rijeka na otoku Krku. U četvrtak su 16.38 sati ponovno poletjeli prema Zagrebu. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, odnosno guste magle, zrakoplovi su se morali vratiti.

spriječili krađu Ruska tajna služba: 'Britanci i Ukrajinci nudili 3 mil. dolara ruskim pilotima da ukradu MiG'
Ruska tajna služba: 'Britanci i Ukrajinci nudili 3 mil. dolara ruskim pilotima da ukradu MiG'

Iz još nepoznatog razloga, jedan od pilota izgubio je kontrolu nad svojim zrakoplovom. Kontroli leta prijavio objavio je poziv u pomoć, tzv. Emergency. U 16.53 sati nestao je s radara i odmah je pokrenuta akcija potrage i spašavanja. Ubrzo je stigla i dojava građana kako je avion pao u mjestu Krivi Put, doslovno 10-ak metara od ceste i gori.

