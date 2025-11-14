Ovo je pilot koji je poginuo kod Senja: 'Hasan je ove godine imao jednu avionsku nesreću'

Pilot turske Uprave za šumarstvo poginuo je u četvrtak oko 17 sati nakon što se njegov zrakoplov Airtractor AT802, oznake Orman 25, srušio u mjestu Krivi Put nedaleko od Senja.

Kako javljaju turski mediji u padu aviona poginuo je pilot Hasan Bahar (45). On je ove godine već imao jednu avionsku nesreću u kojoj je bio ozlijeđen.

Guverner Muğle Idris Akbıyık posjetio je tada u bolnici Hasana Bahara.

Prema zasad dostupnim informacijama, dva su Airtractora poletjela iz turskog Çanakkalea na redovno održavanje u Zagreb, no zbog lošeg vremena u srijedu su sletjeli u Zračnu luku Rijeka na otoku Krku. U četvrtak su 16.38 sati ponovno poletjeli prema Zagrebu. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta, odnosno guste magle, zrakoplovi su se morali vratiti.

Iz još nepoznatog razloga, jedan od pilota izgubio je kontrolu nad svojim zrakoplovom. Kontroli leta prijavio objavio je poziv u pomoć, tzv. Emergency. U 16.53 sati nestao je s radara i odmah je pokrenuta akcija potrage i spašavanja. Ubrzo je stigla i dojava građana kako je avion pao u mjestu Krivi Put, doslovno 10-ak metara od ceste i gori.