DOČEK 2026.

Ovo je plan dočeka na Trgu u Zagrebu. Evo tko sve nastupa!

Piše Veronika Miloševski,
Ovo je plan dočeka na Trgu u Zagrebu. Evo tko sve nastupa!
Foto: Grad Zagreb

Grad Zagreb objavio je detaljni program dočeka na Trgu bana Jelačića

Grad Zagreb i ove godine organizira doček Nove godine na Trgu bana Josipa Jelačića te doček dječje Nove godine na Trgu Petra Preradovića. Programi će se održati 31. prosinca, uz besplatne koncerte i zabavni sadržaj za sve uzraste. Evo kakvo će biti vrijeme za doček Nove godine.

Foto: Grad Zagreb

Na Trgu bana Jelačića publiku će tijekom večeri zabavljati glazbeni izvođači Idem, Luzeri, Elemental i Dubioza kolektiv, a program će voditi novinarka i autorica putopisnih dokumentaraca Martina Validžić. Doček Nove godine zajednički organiziraju Grad Zagreb i Turistička zajednica Grada Zagreba.

Program na Trgu bana Jelačića započinje u 19.30 sati nastupom grupe Idem, u 20.45 nastupaju Luzeri, u 22 sata na pozornicu izlazi Elemental, dok će u 23.30 publiku u novu godinu uvesti Dubioza kolektiv.

Foto: Grad Zagreb

Najmlađe Zagrepčane očekuje doček dječje Nove godine na Trgu Petra Preradovića. Program počinje u 11.30 sati koncertom Bojana Jambrošića i Dječjeg zbora Zagrepčanke i dečki, a u podne je planiran simbolični doček dječje Nove godine, nakon čega slijedi nastavak koncerta.

Doček dječje Nove godine organiziraju Grad Zagreb i Kulturni centar Travno, a program će voditi Miro Čabraja.

