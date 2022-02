Nakon slučaja najbližih suradnika, Zvonimira Frke Petešića, koji se prvi put u 48. godini života prijavio na Dugom otoku da bi dobio stan u Zagrebu, isti onaj stan koji se, kako su otkrila 24sata, prvi obnavljao nakon potresa, sve više pozornosti izazivaju povlastice državnih dužnosnika.

Nakon što je objavljeno i da je SDP-ov Peđa Grbin uzimao nakanadu za odvojeni život iako mu supruga radi u Zagrebu i živi s njim, ispostavilo se da istu naknadu uzima i HDZ-ovac Josip Đakić, predsjednik HVIDRE, iako je rastavljen i ima tri punoljetna sina.

- Ja putujem nakon tri dana sabora, sinovi su mi nekad s majkom, nekad sa mnom. Budite uvjereni, ovo nije posao koji je jeftin, ni odlazak ni dolazak ni odijevanje i sve drugo što ide uz ovu dužnost. Pravilnik je takav kakav je - rekao je Đakić za N1.

Objavljujemo popis svih troškova saborskih zastupnika za prošlu godinu uključujući i famoznu naknadu za odvojeni život:

Što je naknada za odvojeni život?

Zastupnici, uz mjesečnu plaću, ostvaruju pravo na isplatu zastupničkog paušala u iznosu od 1.500,00 kuna mjesečno te naknade za odvojeni život u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno. Naknada za odvojeni život ne isplaćuje se zastupnicima tijekom ustavne stanke u radu Sabora (od 15. srpnja do 15. rujna, od 15. prosinca do 15. siječnja tekuće godine, te u razdoblju od raspuštanja do konstituiranja novog saziva Sabora.

Imaju pravo i na smještaj, plaćamo im i režije

Zastupnici s prebivalištem udaljenim više od 50 km od Zagreba imaju pravo na korištenje smještaja u stanovima za službene potrebe te u unajmljenim garsonijerama i jednosobnim stanovima, i to u mjesečnom iznosu do 2.500,00 kuna na ime najma stana, kao i na naknadu režijskih troškova do 500,00 kuna mjesečno.

Moguće razlike u troškovima najma stana i režijskim troškovima zastupnici snose sami.

hsabor_troskovi-zastupnika-10_saziv-razdoblje_1_1_do_21_12_2021_0 by Ivan Hruškovec on Scribd

Dnevnice za putovanja

U okviru obavljanja svojih zastupničkih dužnosti i aktivnosti zastupnici imaju pravo na isplatu dnevnice - koja za službeno putovanje u zemlji iznosi 150,00 kuna - i naknadu troškova za korištenje privatnog automobila u službene svrhe (2,00 kune po prijeđenom kilometru), a u skladu s Odlukom o visini dnevnice za službeno putovanje u zemlji i visini naknada za državne dužnosnike, suce i druge pravosudne dužnosnike, te ostale zaposlene koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna, a čija prava nisu uređene kolektivnim ugovorima (NN 117/12), kao i na naknadu troškova cestarine uz predočenje računa.

Naknada troškova prijevoza

Zastupnici, koji se koriste smještajem u stanovima za službene potrebe ili u unajmljenim stanovima i oni koji se iznimno koriste hotelskim smještajem, a na sjednice Sabora, radnih tijela i klubova zastupnika dolaze vlastitim vozilom, imaju pravo na višekratnu naknadu troškova kilometraže (pri dolasku i odlasku u svakom tjednu koliko traje zasjedanje).

Zastupnici, koji se ne koriste smještajem u stanovima za službene potrebe, u unajmljenim stanovima, hotelskim smještajem ili u stanu koji je u njihovom vlasništvu ili vlasništvu člana njihove uže obitelji, a imaju prebivalište udaljeno više od 50, a manje od 150 km od Zagreba i na sjednice Sabora, radnih tijela i klubova zastupnika dolaze vlastitim ili unajmljenim vozilom odnosno vozilom u vlasništvu člana uže obitelji ili člana zajedničkog kućanstva, imaju pravo na naknadu mjesečnih troškova prijevoza do 2.500,00 kuna. Za dolazak na plenarna zasjedanja Hrvatskoga sabora zastupnicima s prebivalištem udaljenim više od 50 kilometara, uz korištenje osobnog vozila, omogućeno je i korištenje sredstava javnog prijevoza (autobus, vlak, zrakoplov, trajekt), a tako nastali troškovi također im se refundiraju uz predočenje računa.

Isto vrijedi i za službena putovanja u inozemstvo, koja uz to uključuju i plaćanje hotelskog smještaja.